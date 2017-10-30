Beşiktaş, gözünü Monaco maçına çevirdi... Aytemiz Alanyaspor galibiyetiyle ligde 4 maç sonra kazanan siyah beyazlılar, Şampiyonlar Ligi'nde grubunda 4'te 4 yapmak için Fransız ekibi karşısına bambaşka bir kadroyla çıkacak... Beşiktaş daha önce grubunda Porto, Leipzig ve Monaco'yu yenmiş ve 3 galibiyetle büyük sükse yapmıştı.
Çarşamba akşamı Vodafone Park Stadı'nda Monaco'yu ağırlayacak olan siyah beyazlılarda Teknik Direktör Şenol Güneş ilk 11'de sürpriz yapacak. Şenol Güneş, Fransız ekibi karşısında taktiksel anlamda da değişikliğe gidip çift forvetle takımını sahaya çıkaracak.
İlk değişiklik sağ kanatta yaşanacak. Gökhan Gönül, çarşamba akşamı yedek kulübesinde olurken Adriano o bölgede ter dökecek... Formsuzluğu nedeniyle eleştirilen Talisca da kulübede maça başlayacak. Aytemiz Alanyaspor maçında attığı golle üzerindeki kara bulutları dağıtan Negredo ise Cenk Tosun ile birlikte Beşiktaş'ın gol umudu olacak.
İşte, siyah beyazlıların Monaco karşısında sahada olması beklenen 11'i...
FABRİCİO
ADRİANO
PEPE
TOSIC
CANER
QUARESMA
ATİBA
OĞUZHAN
BABEL
CENK TOSUN
NEGREDO
(hürriyet)