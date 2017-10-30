Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, gözünü Monaco maçına çevirdi... Aytemiz Alanyaspor galibiyetiyle ligde 4 maç sonra kazanan siyah beyazlılar, Şampiyonlar Ligi'nde grubunda 4'te 4 yapmak için Fransız ekibi karşısına bambaşka bir kadroyla çıkacak... Beşiktaş daha önce grubunda Porto, Leipzig ve Monaco'yu yenmiş ve 3 galibiyetle büyük sükse yapmıştı.

Çarşamba akşamı Vodafone Park Stadı'nda Monaco'yu ağırlayacak olan siyah beyazlılarda Teknik Direktör Şenol Güneş ilk 11'de sürpriz yapacak. Şenol Güneş, Fransız ekibi karşısında taktiksel anlamda da değişikliğe gidip çift forvetle takımını sahaya çıkaracak.

İlk değişiklik sağ kanatta yaşanacak. Gökhan Gönül, çarşamba akşamı yedek kulübesinde olurken Adriano o bölgede ter dökecek... Formsuzluğu nedeniyle eleştirilen Talisca da kulübede maça başlayacak. Aytemiz Alanyaspor maçında attığı golle üzerindeki kara bulutları dağıtan Negredo ise Cenk Tosun ile birlikte Beşiktaş'ın gol umudu olacak.

İşte, siyah beyazlıların Monaco karşısında sahada olması beklenen 11'i...

FABRİCİO

ADRİANO

PEPE

TOSIC

CANER

QUARESMA

ATİBA

OĞUZHAN

BABEL

CENK TOSUN

NEGREDO



(hürriyet)