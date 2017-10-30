Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Kayserispor maçı şifresiz canlı anlatımı izle ile FB Kayseri maçı canlı skor kaç kaç gibi merak ettiklerinize buradan ulaşabilirsiniz. Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor ile Ülker Stadyumunda karşı karşıya geliyor Peki Fenerbahçe Kayseri maçı canlı skor kaç kaç? Fenerbahçe Kayseri maçı şifresiz canlı anlatımı dakika dakika buradan aktarılıyor. Süper Lig'de oynadığı 9 maçtan; 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 15 puanla 9. sırada bulunan Fenerbahçe, 5 galibiyet 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 17 puanla 4. sırada yer alan Kayserispor ile Kadıköy'de karşı karşıya geliyor. Hem Avrupa'da hem de ligde üst üste aldığı kötü sonuçların ardından son haftalarda yakaladığı çıkışla taraftarıyla arasında buzları bir nevze olsun eriten Fenerbahçe, Kayserispor karşısında saha ve seyirci avantajını kullanarak kazanmak istiyor. Kayseri ise zorlu Kadıköy deplasmanından puan yada puanlarla ayrılmanın hesabını yapıyor. Bu zorlu Fenerbahçe Kayserispor maçının şifresiz canlı anlatımı turkiyegazetesi.com.tr adresinden anbean aktarılıyor. İşte FB Kayseri maçı canlı skoru ve canlı anlatım bilgileri...

Fenerbahçe'de şampiyonluk inancı ilk günkü kadar taze

Başkan Aziz Yıldırım şampiyonluk inancını koruyor. Fenerbahçe Dergisi’ndeki makalesinde, takıma verdikleri destek için taraftarlara teşekkür eden Yıldırım, “Bu sezon derbilerden yenilgi almadan; iç sahada galibiyet, deplasmanda ise beraberlikle ayrılan takımımızın bundan sonra önünün daha açık olduğunu düşünüyoruz” ifadesini kullandı. Yeni kurulan bir takım olma handikabını ve zorlu fikstür başlangıcını geride bıraktıklarını vurgulayan Yıldırım, “Aykut Kocaman ve oyuncularımızın bizi 20. şampiyonluğumuza ve dördüncü yıldıza ulaştıracaklarına yürekten inanıyoruz” dedi.



O gol verilseydi…

Takımın yenilerinden Mauricio Isla da şampiyonluğa inandığını dile getirdi. Kulüp dergisine röportaj veren Şilili sağ bek, sarı-lacivertli kulüpte kendisini çok iyi hissettiğini belirtirken, ilk sezonunda zafere ulaşmak istediğini vurguladı. Taktik savaşı olarak nitelediği Galatasaray derbisi için “Janssen’in golü verilse her şey farklı olurdu” yorumu yapan Isla, “Bundan sonraki süreçte her maçta zirveye bir adıma daha yaklaşacağız. Hepimizin tek bir hedefi var, o da şampiyon olmak. Bu hedefimize ulaşmak için elimizden geleni yapacağız” dedi.

KIZIMIN ADI ELİF OLACAK

Mauricio Isla, yeni doğacak kızına Türkçe isim vereceğini açıkladı. “Kendimi çok mutlu hissettiğim bir ülkede, çok sevdiğim insanla beraberim” diyen Şilili yıldız, “Kızımızın olacağı haberi mutluluğumuzu bir kat daha artırdı. Kızımın adını Luz Elif koyacağım” ifadelerini kullandı.

Kocaman: Yarım saati geçelim!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, oyuncularıyla yaptığı toplantıda vites yükseltmek zorunda olduklarını vurguladı. Son haftalarda önemli gelişim gösterdiklerini söyleyen Kocaman, özellikle ilk yarım saatlik bölümlerdeki oyundan memnun olduğunu ile getirirken “Bu süreyi uzatmalı ve maç içine yaymalıyız” dedi. Aykut Hoca “Sezona iyi başlayamadık ama durumu düzeltmemiz mümkün. Kaybedilmiş bir şey yok. Her şey bize bağlı. Bu bilinçle yola devam edeceğiz. Ancak vites yükseltmemiz gerekiyor” derken “Kalite olarak Türkiye’nin en iyi kadrosuyuz. Şimdi bunu sahaya yansıtmanın zamanı. Uyum sorununu neredeyse tamamen aştık. Tempoyu da istediğimiz seviyeye çektiğimiz zaman kimse önümüzde duramayacak” ifadelerini kullandı.

Alex'ten açık kapı

Fenerbahçe’de sergilediği performansla sadece sarı-lacivertlilerin değil Türk futbolunun unutulmazları arasında giren Alex de Souza’dan çarpıcı açıklamalar. Bir internet sitesine konuşan Brezilyalı yıldız, Aziz Yıldırım ile Ali Koç’un yarışması beklenen başkanlık seçiminde tarafsız olduğunu söyledi. Kendisini Fenerbahçe’den göndermesine rağmen Aziz Yıldırım’la ilgili olumsuz bir ifade kullanmayan Alex “O, uzun süredir başkan ve kulüp için harika şeyler yaptı” dedi. Ali Koç’un Yıldırım’la çalıştığını vurgulayan Alex “Kendi fikirleri olmak zorunda… Kim kazanacak? Benim için küçük bir mesele” derken, Koç’un başkan olması hâlinde de Fenerbahçe’ye dönmek gibi bir düşüncesi olmadığını ifade etti. Ancak birkaç saat sonra “Tercüme hatası var. Türkiye dönmem demedim” diyerek sevenlerinin yüreğine su serpti.



> Hikâyem Fenerbahçe’dir



Kendisini Fenerbahçe’ye ait hissettiğini belirten Alex, Türkiye’de kötü bir anısının olmadığını vurguladı. “Fenerbahçe senin için ne anlam ifade ediyor sorusuna, “Çok fazla şey… Kısaca anlatmak zor” cevabı veren sambacı, “Kızım Türkiye’de doğdu. Büyük olan ise 3 aylıkken Türkiye’ye geldi. 20 yıl futbol oynadım. Bunun 8,5 yılında Fenerbahçe forması giydim. Bu yüzden kulübe de insanlara da çok güçlü hislerim var. Çünkü bana hep çok güzel davrandılar. Kötü bir anı hatırlamıyorum. Kısa ömürlü oldu ama bana ve aileme harika davranıldı” diye konuştu. Fenerbahçe’deki en iyi maçının Kadıköy’deki CSKA mücadelesi olduğunu belirten Alex, Beşiktaş veya Galatasaray’a gitmeyi asla düşünmediğini belirtirken “Bütün kulüplere saygı duyuyorum. Çünkü onlar tarafından çok güzel karşılandım. Ama benim hikâyem Fenerbahçe’dir” ifadesini kullandı.