Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Teknik ekip ve futbolcuları tebrik için soyunma odasına giren asbaşkan Ahmet Çubukçu, galibiyet için 30'ar bin TL prim verdiklerini söyledi. Ardından başkan Muharrem Usta, Çubukçu aracılığıyla telefonla oyuncuları tebrik etti ve primi 10'ar bin TL artırdığını söyledi. Asbaşkan Çubukçu ve başkan Usta bu primden kulüp çalışanlarının da faydalanması gerektiğini ve onlara da prim verileceğini sözlerine eklediler. Usta takıma da "Bu maçı kazanmak çok önemliydi ancak esas oynadığınız futbol yüzümüzü güldürdü" diye seslendi.

4 MİLYON TL DE KASAYA

Trabzonspor, zorlu maçta Galatasaray'dan kritik bir üç puan alırken, kasasını da doldurdu. 35 bin biletli seyircinin takip ettiği mücadeleden 1.5 milyon TL bilet geliri elde eden bordo-mavililer buna ek olarak galibiyet primi olan 2.4 milyon TL'yi de kasasına koymayı bildi. Maç günü TS-Club'lar da hınca hınç dolarken, buradan da kulübün kasasına 250 bin TL'lik bir hasılat girdi. Trabzonspor'un derbi hasılatı böylelikle 4 milyon 150 bin TL'yi bularak sezonun rekoru kırıldı. Bordo-mavili yöneticiler de bu ilgiden çok mutlu olduklarını söyleyerek, "Çifte kazanç sağladık" dediler.