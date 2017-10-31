Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2016-2017 sezonunda Kayserispor forması ile başarılı bir yarım sezon geçiren ve ardından yeniden sezon başında Osmanlıspor'a dönen Rahem Lawal'ın aklı Kayseri'de kaldı.

Yeniden Kayserispor'da forma giymek isteyen 27 yaşındaki Nijeryalı orta saha, sarıkırmızılı takıma mesaj yolladı. Devre arasında Kayserispor'a gelmek istediğini ileten Lawal için son kararı teknik patron Marius Sumudica ve yönetim karar verecek.

Osmanlıspor'da mutsuz olduğu öğrenilen Lawal her gün eski takım arkadaşları ile sürekli konuştuğu ve menajerleri aracılığı ile haber gönderdiği gelen haberler arasında.