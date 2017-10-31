Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Fenerbahçe Kayserispor maçıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.



İşte Demirkol'un değerlendirmeleri:

"Fenerbahçe'de sahada izlenebilecek tek oyuncu Valbuena. Bu nedenle oyundan çıkmasına tepki gösteriliyor. Valbuena mı, Aykut Kocaman mı diye anket yapsan Valbuena çıkar. Valbuena'nın durumu Alex sendromuyla aynı.

Verilen göreve direnç gösterildiği zaman disiplinli hocalar bundan hoşlanmıyor. Ama Şenol Güneş mi, Quaresma mı dersen herkes bir durur.

Fenerbahçe'de şu kural değişmez! Mehmet Topal ile Josef aynı anda oynayamaz. Fenerbahçe'nin kaleci departmanı da sorunlu. Türkiye'de Volkan kesilmez. Eğer kesiliyorsa orada problem var demektir. İşin enteresan tarafı yerine oynayan kaleci de sorunlu. Kameni'nin nesinden etkilendiniz de aldınız!

Fenerbahçe'nin dün akşam oynadığı oyun gerçek bir oyun değildi. Oyun bir yere varmıyordu, amaçsız bir oyundu. Tudor çıkıp Fenerbahçe'yi eleştirse kimse bir şey diyemez. Hatta böyle futbol oynanmaz. Şimdi Tudor ‘Asıl Fenerbahçe’nin futbolu suni’ derse kimse itiraz edemez.

Fenerbahçe'nin kazanması gereken maçlarda her şey Valbuena’nın o günkü oyununa bağlı. Böyle büyük futbol oynanmaz. Fenerbahçe'nin oyununun bir adı var. Suni futbol. Gerçek futbol değil. Nasıl suni çim var, suni puan farkı var, Fenerbahçe'nin oynadığı da suni futbol."