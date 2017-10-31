Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin Kayserispor beraberliği sonrası Aykut Kocaman'ı hedef aldı...

İşte, Çakar'ın görüşleri...

- Öncelikle Aykut Kocaman'dan özür diliyorum. Aykut Kocaman için, 'Teknik direktör değil, futbol sekreteri.' demiştim. Aykut Kocaman, suni bir futbol sekreteridir. Fenerbahçe'de ufak tefek işlere bile bakamaz.

- Valbuena'ya aynı Alex'e yaptığı gibi yapıyor. Şimdi de Skrtel'e de oynuyor. Bir insanın analizi için önce geçmişte ne yaptığına bakacaksınız. Aykut Kocaman, Konyaspor'da Hleb'i kendinden bezdirdi.

- Alex ile pik yaptı. Alex, Fenerbahçe'nin efsanesiydi. Sonra Valbuena ve şimdi de Skrtel var. Valbuena ve Skrtel gibi oyuncular Kocaman'ı yiyebilir. Aykut Kocaman ciddi anlamda yıldız düşmanıdır.

- Kibar ayaklarıyla Şenol Güneş'e laf çakar. Galatasaray'a 'Suni puanlar var.' diyor. Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'de kaldığı her gün; 25 milyonun kan kusmasıdır. Bu Fenerbahçe şampiyon olacak mı? İkinci ol şampiyonluk kabul edelim. (Fotomaç)