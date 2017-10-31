Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karşılaşmanın 84. dakikasında gelişen atakta Vincent Janssen'in ceza sahasında Kayserispor futbolcusu Kana Bıyık'ın müdahalesiyle yerde kalmıştı.

Fenerbahçeli oyuncular penaltı beklerken maçın orta hakemi Halil Umut Meler pozisyonu devam ettirdi. Bu pozisyon öncesi sarı lacivertliler maçı 3-2 önde sürdüyordu. Pozisyonda penaltı kararı verilse ve kullanılan atışta top ağlarla buluşsaydı Fenerbahçe, skoru 4-2 yapacaktı. Ancak oyuna sonradan giren Asamoah Gyan ile uzatma dakikalarında gelen golle Kayserispor, Kadıköy'den 3-3'lük sonuçla 1 puanla ayrıldı.

Öte yandan dünya futbolunda çok tartışılan Video Yardımcı Hakem uygulaması, Türkiye'de ilk kez bu hafta Kasımpaşa - Göztepe ile Medipol Başakşehir - Teleset Mobilya Akhisarspor maçlarında test edilmişti. Dün de son olarak Fenerbahçe - Kayserispor maçında test gerçekleşti...

Ancak sistem offline olarak kullanıldığı için maçların hakemleri ile iletişim kurulmadı. Test edilen son maçta yani Fenerbahçe - Kayserispor mücadelesinde de sistem devrede olmadığı için hakem Halil Umut Meler ile irtibat kurulmadı.

Video Hakem Sistemi (VAR) online olarak kullanılmaya başlanmış olsaydı, Fenerbahçe - Kayserispor maçını offline olarak takip eden iki hakem Mete Kalkavan ve Alper Ulusoy, mücadelenin 84. dakikasında Janssen ile Kana Bıyık arasında geçen pozisyonun görüntüsünü izledikten sonra karar penaltı olacaktı.

Penaltının yanı sıra Kayserisporlu Kana Bıyık da rakibine fiziki müdahalede bulunduğu için kırmızı kart ile oyun dışı kalacaktı. Maç 3-3 sona ererken, bu kararların verilmesi ve video hakem teknolojisinin etkisi maçın gidişatı dolayısıyla ligin tamamen değiştirmiş olacaktı. Şu an 8. sırada olan Fenerbahçe, haftanın kapanış maçında kazanmış olsaydı 10. haftayı 18 puanla 3. sırada tamamlayacaktı.

MHK'YE RAPOR EDİLDİ!

Video Hakem uygulaması henüz devreye girmedi ancak ilk olarak bu maçta bir ilk yaşandı. Sistemin başındaki iki hakem Mete Kalkavan ve Alper Ulusoy pozisyonu Merkez Hakem Kurulu'na (MHK) rapor etti. HÜRRİYET