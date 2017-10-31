Ali Koç'un futbol direktörü olarak görevlendirmek istediği kişi ise, Fransız futbol adamı Damien Comolli... Comolli, Fenerbahçe'nin Ülker Stadyumu'nda Kayserispor ile oynadığı ve 3-3 berabere kaldığı mücadeleyi Ali Koç'un locasında takip etti.
TÜRKİYE'DE EĞİTİM VERDİ
Comolli, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Sportif Direktörlük Sertifika Programı'na bu yıl eğitimci olarak katıldı.
DAMİEN COMOLLİ KİMDİR?
49 yaşındaki Damien Comolli, Fransa'da dünyaya geldi. Arsenal, Liverpool, Tottenham ve St. Etienne'de futbol direktörlüğü ve scouting yapan Comolli, Henry, Van Persie, Bale ve Luis Suarez gibi yıldızları Ada futboluna kazandırmasıyla ün yaptı.
Ali Koç başkan olursa Comolli'yi getirecek
31.10.2017 - 15:08 | Son Güncelleme: 31.10.2017 - 15:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe'de başkanlığa adaylığını açıklayan Ali Koç, başkan olursa futbol direktörü olarak Damien Comolli'yi göreve getirecek. Fenerbahçe Kulübü'nde yapılacak olan başkanlık seçiminde aday olacağını açıklayan iş adamı Ali Koç, planlarını yapmaya başladı. Ali Koç, başkan olması halinde futbol yönetimini bir profesyonele emanet etmeyi düşünüyor.
Ali Koç'un futbol direktörü olarak görevlendirmek istediği kişi ise, Fransız futbol adamı Damien Comolli... Comolli, Fenerbahçe'nin Ülker Stadyumu'nda Kayserispor ile oynadığı ve 3-3 berabere kaldığı mücadeleyi Ali Koç'un locasında takip etti.
Etiketler : ali koç,
515831 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/515831.aspx
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Başakşehir
10
6
2
2
16
13
3
20
3
Beşiktaş
10
5
3
2
16
11
5
18
4
Kayserispor
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5
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4
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Göztepe
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13
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Fenerbahçe
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4
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5
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14
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16
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Malatyaspor
10
4
2
4
16
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-1
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11
Trabzonspor
10
3
3
4
19
23
-4
12
12
Aytemiz Alanyaspor
10
3
2
5
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11
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Kasımpaşa
10
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5
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19
-3
11
14
Konyaspor
10
3
1
6
10
13
-3
10
15
Antalyaspor
10
2
3
5
11
19
-8
9
16
Karabükspor
10
2
2
6
11
17
-6
8
17
Gençlerbirliği
10
2
2
6
12
21
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8
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Osmanlıspor
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Göztepe - Beşiktaş
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Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniyespor
10
6
3
1
16
7
9
21
2
Giresunspor
10
5
4
1
14
7
7
19
3
Ankaragücü
10
5
3
2
12
7
5
18
4
Ç. Rizespor
10
5
3
2
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14
4
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Balıkesirspor
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12
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3
3
15
13
2
15
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İstanbulspor
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4
2
4
10
9
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9
Adana Demirspor
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Adanaspor
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2
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Samsunspor
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3
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11
0
13
12
Erzurumspor
10
3
3
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12
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Gazişehir G.Ant
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Eskişehirspor
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-2
8
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Boluspor
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2
2
6
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15
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8
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Denizlispor
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2
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7
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