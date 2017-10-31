Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hugo Rodallega'nın cezası ile ilgili PFDK'dan şu açıklama yapıldı:

TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü sporcusu HUGO RODALLEGA MARTINEZ'in, 25.10.2017 tarihinde oynanan ÇORUM BELEDİYESPOR - TRABZONSPOR A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Diğer PFDK' kararları:

MENEMEN BELEDİYE SPOR Kulübünün, 26.10.2017 tarihinde oynanan AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR - MENEMEN BELEDİYE SPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, teknik sorumlusunun basın toplantısına katılımının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MENEMEN BELEDİYE SPOR Kulübünün, müsabaka sonrasında flaş röportaja teknik sorumlu katılımının sağlanamamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

DENİZLİSPOR Kulübünün, 25.10.2017 tarihinde oynanan BATMAN PETROL SPOR A.Ş. - DENİZLİSPOR Kulübü Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 5.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. Kulübünün, 24.10.2017 tarihinde oynanan KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

ADANA DEMİRSPOR Kulübü sporcusu ROBERT NDIP TAMBE'nin, 24.10.2017 tarihinde oynanan SARIYER - ADANA DEMİRSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 6.500.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.