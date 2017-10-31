Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şampiyonlar Ligi C Grubu maçlarında Roma ile Chelsea karşı karşıya geliyor. Gecenin zorlu maçında iki güçlü takım galibiyet peşinde. İlk maçta bol gollü maç izleten iki takımında bu maçta galibiyet istiyor. Peki bu zorlu maç hangi kanalda? Saat kaçta yayınlanacak. Bütün bilgiler haberin içerisinde mevcuttur.

Roma Chelsea maçı hangi kanalda?

Roma ile Chelsea bu akşam karşı karşıya geliyor. Saat 22.45'te oynanacak olan mücadele TRT ekranlarından canlı izlenebilecek.

İstatistikler

Roma ile Chelsea, Şampiyonlar Ligi'nde üç kez karşı karşıya gelirken, iki taraf da rakibini birer kez mağlup etti (1B).

İki ekip arasında üçüncü haftada oynanan 3-3'lük maç, Antonio Conte'nin Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez üç gol yemesine sahne olmuştu.

Chelsea, Şampiyonlar Ligi'ne katıldığı 14 sezonun 13'ünde gruptan çıkmayı başardı.

Roma, Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez grupta oynadığı ilk üç maçtan yenilgisiz ayrıldı (1G 2B).

İki ekip arasında Londra'da oynanan ve 3-3 biten karşılaşmada Roma'nın rakip kaleye çektiği dört isabetli şutun üçü gol oldu.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde en fazla şut pası atan oyuncu Eden Hazard (13).

Chelsea forması giyen Cesc Fabregas, Şampiyonlar Ligi'ndeki 100'üncü maçına çıkacak.

Şampiyonlar Ligi'ndeki son iki maçında gol atan Edin Dzeko, 2009/10 sezonundan bu yana ilk kez üç maçlık seri yakalamak için sahaya çıkacak.

MUHTEMEL 11'LER

ROMA: Alisson, Peres, Fazio, Jesus, Kolarov, Nainggolan, Rossi, Strootman, Florenzi, Perotti, Dzeko

CHELSEA: Courtois, Azpilicueta, Luiz, Cahill, Zappacosta, Fabregas, Bakayoko, Alonso, Pedro, Hazard, Morata

Roma İtalya Ligi'nde bu sezon 10. hafta geride kalırken 5. sırada bulunuyor. Cengiz Ünder'in takımı bu sezon çıktığı 10 maçta 8 galibiyet alırken 2 kez de mağlup oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde henüz yenilgisi bulunmayan Roma çıktığı 3 maçta 2 beraberlik ve 1 galibiyet aldı. Atletico Madrid ile kendi sahasında 0-0 berabere kalan Roma, Qarabağ'ı deplasmanda 2-1 mağlup ederken Chelsea ile yine deplasmanda 3-3 berabere kaldı.

İngiltere Premier Lig'de bu sezon çıktığı 10 maçta 6 galibiyet alan Chelsea 6 galibiyet aldı, 1 kez berabere kaldı, 3 kez ise sahadan yenilgi ile ayrıldı.

İngiliz devi Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda ise çıktığı 3 maçta Qarabağ'ı 6-0, deplasmanda Atletico Madrid'i 2-1 yenerken Roma ile sahasında 3-3 berabere kaldı.

Grupta liderlik mücadelesi veren iki devin geçen haftaki mücadelesi 3-3 bitmişti. Bu maç öncesinde C Grubu'nda Roma'nın 5, Chelsea'nin ise 7 puanı bulunuyor.

İLK MAÇ SONUCU: CHELSEA 3-3 ROMA

Şampiyonlar Ligi C grubunda mücadele eden iki takım Chelsea ile Roma, bir önceki hafta İngiltere'de karşı karşıya geldiler ve mücadele 3-3 berabere bitti. Ev sahibi ekip karşılaşmanın 11. dakikasında David Luiz ile 1-0 öne geçti. Hazard, 37. dakikada farkı ikiye çıkardı. Ardından konuk ekip 40'ta Kolarov ile farkı 1'e indirdi. 64. dakikada Dzeko skora eşitlik getirdi: 2-2. Dakikalar 70'i gösterirken sahneye yeniden Dzeko çıktı ve takımını 3-2 öne geçirdi. Maçın son golünü ise 75. dakikada Eden Hazard attı ve maç 3-3 beraberlikle bitti.

Bu sonuçla zirvede yer alan Chelsea puanını 7'ye, ikinci sıradaki Roma ise 5'e yükseltti.

Roma İtalya Ligi'nde bu sezon 10. hafta geride kalırken 5. sırada bulunuyor. Cengiz Ünder'in takımı bu sezon çıktığı 10 maçta 8 galibiyet alırken 2 kez de mağlup oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde henüz yenilgisi bulunmayan Roma çıktığı 3 maçta 2 beraberlik ve 1 galibiyet aldı. Atletico Madrid ile kendi sahasında 0-0 berabere kalan Roma, Qarabağ'ı deplasmanda 2-1 mağlup ederken Chelsea ile yine deplasmanda 3-3 berabere kaldı.

İngiltere Premier Lig'de bu sezon çıktığı 10 maçta 6 galibiyet alan Chelsea 6 galibiyet aldı, 1 kez berabere kaldı, 3 kez ise sahadan yenilgi ile ayrıldı.

İngiliz devi Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda ise çıktığı 3 maçta Qarabağ'ı 6-0, deplasmanda Atletico Madrid'i 2-1 yenerken Roma ile sahasında 3-3 berabere kaldı.

Grupta liderlik mücadelesi veren iki devin geçen haftaki mücadelesi 3-3 bitmişti. Bu maç öncesinde C Grubu'nda Roma'nın 5, Chelsea'nin ise 7 puanı bulunuyor.