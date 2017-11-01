Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor’a Rıza Çalımbay’ın eli değdi! Ligin en çok gol yiyen takımı durumundaki bordo-mavililer, Çalımbay’dan önceki son maçta Akhisarspor’dan 6 gol yemişti. Taraftarlar ‘Bu savunma bu sezon iflah olmaz’ diyordu. Neyse ki Rıza Çalımbay geldi, dertler bitti. Tecrübeli çalıştırıcının gelmesiyle kısa sürede Trabzonspor’un savunmasında taşlar yerine oturmaya başladı. Galatasaray maçı öncesi oyuncularına “Adam adama pres” emri verip “Defans yapacaksak hep beraber, atak yapacaksak hep beraber yapacağız” diyen Çalımbay’ın bunu oyuncularına iyi aşıladığı gözlendi. Sadece savunmada değil, hücumda da olumlu gelişmeler yaşanıyor Trabzonspor’da.

> Saygıyı hak etti

Namağlup lider G.Saray maçı öncesi Burak sakat, Rodallega kupada gördüğü kırmızı kartla cezalı durumdaydı. Üçüncü golcü Dame Ndoye ise G.Saray maçına kadar sadece 2 karşılaşmada oyuna sonradan girmişti, hazır değildi. Çalımbay bu ani gelişen olumsuzluklara, takımın moral motivasyonunun çok düşük olmasına rağmen kısa sürede yaptığı acil planla lider Galatasaray’ı mat etti. Hem savunmada göz açtırmadığı rakibin kalesini şut bombardımanına (15) tuttu, hem de kalesinde gol pozisyonu vermedi. Çalımbay böylece lig liderine karşı bile üstün gelmeyi başararak tecrübesini ortaya koyup saygıyı hak etti.