Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek sonunda patladı... Fenerbahçe maçından bu yana hakemlere tepkili olan Galatasaraylı yöneticiler, Trabzonspor maçı sonrası çok sinirlenmişti. Dün de Başkan Dursun Özbek isyan bayrağını çekti. Bugüne kadar sakin ve ılımlı yaklaşımlarıyla dikkat çeken Özbek, Trabzon’da maç sonrası “Nedense sürekli bizim aleyhimize gelişiyor takdir hakları. Nelerin olduğunu biliyoruz. Talimatlar değişiyor. Ne oluyor, kimi koruyoruz ki? Çocuklar da nelerin döndüğünü biliyorlar” diye konuşan sportif direktör Cenk Ergün’e destek vererek, “Yerinde ben olsaydım orada o mikrofonlara ben de benzer şeyler söylerdim. Yazıktır, ayıptır bu çocuklara. Sesimizi çıkarmıyoruz ama canımız acıyor” dedi.



Böyle maç mı yönetilir?

Dursun Özbek “Trabzon’da başımıza gelenler öyle basit şeyler değil. Böyle maç mı yönetilir? Yazık bu çocukların emeğine! Ayıp, kırmızı kart olması için Fernando’ya ne olması gerekiyordu? Olcay Şahan’ın yaptıkları ortada... Olan bizimkilere oldu. Sadece bir-iki hata değil ki. Maçta yaşadığımız hakem hatalarından sonra Cenk Ergün’ün isyanı gayet normal” ifadelerini kullandı. Öte yandan takımdaki teknik konularla ilgili de hem Tudor’dan hem de Cenk Ergün’den bilgi alan Galatasaray Başkanı Aysal, devre arası için transfer raporu da çıkarılmasını istedi. Özbek, hem Ergün’le hem de Tudor’la yaptığı konuşmada da “Bu sezon şampiyon olunacak! Gücümüz yettiğince de devre arasında transferler yapılacak” ifadelerini kullandı.