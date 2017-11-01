Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bugün Vodafone Park'ta Fransız temsilcisi Monaco'yu konuk edecek olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, dünkü basın toplantısında Caner Erkin'i kadroya almadığını ifade etmişti. Güneş'in başarılı sol beke önceki gün, "Seni Monaco maçında kadroda düşünmüyorum" demesi üzerine Caner'in, "Hocam o zaman bende yarınki antrenmana gelmeyeyim" cevabı verdiği bunun üzerine Güneş'in, "İyi olur kafanı dinlersin" dediği iddia edildi.

Bu yaşanan diyalog sonrası Caner Erkin dünkü antrenmanda yer almadı. Güneş'in böyle bir karar almasının nedeni ise son yaşanan küfür hadisesi Caner Erkin'in takım içinde kredisini doldurduğu, kendisini toparlaması için bu yönteme başvurduğu belirtildi.