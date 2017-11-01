Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe camiası puan kaybından çok, teknik direktör Aykut Kocaman'ın yaptığı oyuncu değişikliklerini tartışıyor. Atılan 3 gole de katkı yapan, oyundan çıktığı kadar sahanın en iyisi olan Valbuena'nın üst üste 5 maçtır kenara alınması, gelecek haftalar adına çıkacak krizin de habercisi oldu. Aykut Kocaman'ın geçmişte Brezilyalı efsane Alex'le yaşadığı sorunlara benzer bir süreç başladı.

VALBUENA'YI SÜREKLİ KENARA ALDI

Kocaman sezon başında beri Fransız yıldızla bir çok kez bire bir konuşarak beklentilerini anlattı. Hatta bu görüşmelerin sayısı bazı haftalar 2 veya 3'e kadar çıktı. Valbuena'nın topu ayağında çok tutmaması ve görev bölgesinden uzaklaşmasından rahatsız olan hoca, Fransız oyuncunun taktik disipline uymadığı da düşünüyor. Sezon başında bu duruma göz yumsa da özellikle Giuliano geldikten sonra Valbuena'nın serbestliğine son veren Kocaman, yaptığı doğrulara ve skora katkısına rağmen her yanlışında oyuncuyu hep kenara aldı.

KIZGINLIĞIN SEBEBİ SOLDAN GELEN 31 ORTA

Kayseri maçından önce de isteklerini yineleyen Aykut Hoca, buna rağmen rakip takımın F.Bahçe'nin sol kanadından 31 orta yapmasına çok kızdı. Bu istatistik sonrasında da Valbuena'yı bir kez daha kulübeye çekti. Hocanın bu tercihinde devre arası Hasan Ali'nin söylenmesi ve "Önümün kapanması lazım" demesi de etkili oldu.

Gelelim Valbuena cephesine. Fransız orta saha yaşadığı fotoğraf krizine rağmen inatçı kişiliğiyle taraftarın sevgilisi oldu. Kamuoyundaki kredisi çok fazla. Krizde haklı olan tarafın kendisi olduğundan da emin.

DURAN TOPLAR GIULIANO'YA

Kocaman'ın Giuliano yerine Valbuena'yı oyundan çıkarması ilerleyen haftalarda duran toplar konusunu da gündeme getirecek. Brezilyalı, duran topları iyi kullanmasına rağmen Valbuena varken devreye girmedi. Valbuena'nın elindeki bu kozun da önümüzdeki günlerden alınması gündemde.