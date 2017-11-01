Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’de geride kalan haftada bazı maçlarda deneme amaçlı olarak çevrimdışı (offline) şekilde uygulanmaya başlanan Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi, önceki gün Kadıköy’de oynanan F.Bahçe-Kayseri mücadelesinde de sahne aldı.

Ülker Stadı’ndaki mücadelede VAR’ın başında hakemler Mete Kalkavan ile Alper Ulusoy yer alırken, ikili pozisyonları dikkatle takip ettiler.

POZİSYON PENALTI

İki hakem maçın ardından Merkez Hakem Kurulu’na gönderdikleri raporda mücadele 3-2 devam ederken 70. dakikada Sarı-Lacivertliler’den Janssen’e Kayserili Kana-Biyik tarafından ceza alanı içinde yapılan sert müdahalenin penaltı olarak tespit edildiğini belirttiler.

Yani eğer VAR sistemi uygulamada olsaydı, Ulusoy ve Kalkavan, maçın hakemi Halil Umut Meler’i uyaracak ve Fenerbahçe kritik bir anda penaltı kazanacaktı.