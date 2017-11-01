Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Süper Lig'deki Teleset Mobilya Akhisarspor maçında sakatlanan Mahmut Tekdemir'in sağ baldırında kas spazmı, Emre Belözoğlu'nun ise kas zarında ödem oluştuğu belirtildi. Mahmut Tekdemir'in Hoffenheim maçının yanı sıra hafta sonu oynanacak Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasında da takımdaki yerini alamayacağı ifade edildi. Emre Belözoğlu'nun ise yarın oynayamayacağı, Evkur Yeni Malatyaspor maçına ise yetiştirilmeye çalışıldığı aktarıldı.