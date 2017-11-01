Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'de, Osmanlıspor maçıyla birlikte kadroda bir değişim bekleniyor. Kameni, Neustadter, Dirar'ın bu hafta kulübede olma ihtimali oldukça yüksek gözüküyor.

VOLKAN DÖNÜYOR

Kayserispor maçında yan toplardaki zaafıyla dikkat çeken Kameni bekleneni veremedi. Bu nedenle Volkan Demirel'in hazırlandığı ifade edildi. Galatasaray derbisindeki performansı sonrası beğeni toplasa da Neustadter, Kayseri maçında savunmadaki hatasıyla eleştirildi. Burada da Skrtel - Neustadter değişikliği yaşanacak.

ALPER 11'E GİRİYOR

Skrtel derbiye yedek başlamışken Kayserispor maçının kadrosunda yer almamıştı. Taraftarın bir bölümünün oyundan çıkarken protesto ettiği Dirar'ın dinlendirilmesi ve Alper'in oynaması planlanıyor. Böylelikle sarı-lacivertli takımda üç önemli değişiklik yapılması gündemde...

FUTBOLCULAR İZİN YAPTI

Kayserispor maçında iki farklı galibiyeti koruyamayan ve taraftarını büyük hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe dünü izin yaparak geçirdi. Sarı-lacivertliler, Osmanlıspor maçı hazırlıklarına bugün yapacağı çalışma ile başlayacak. Teknik heyet izin planını geçen hafta yapmıştı. Cumartesi günkü maç için tek dinlenme gününün salı olduğuna karar verilmişti.