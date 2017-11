Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi I Grubu’nda 4. hafta maçında yarın deplasmanda Salzburg ile karşılaşacak Atiker Konyaspor, hazırlıklarını tamamladıktan sonra maç için Avusturya’nın Salzburg kentine gitti. Hareket öncesi Konya Havaalanında konuşan Teknik Direktör Mehmet Özdilek, her iki takım açısından da yarınki maçın final niteliğinde olacağını söyledi.



Avrupa Ligi'nin çok farklı bir kulvar olduğunu kaydeden Özdilek, "Benden önce oynanan 3 müsabaka var, ikisini kaybetmişiz, birini kazanmışız. En son evimizde oynadığımız Salzburg maçı beklenenin dışında bir gelişme olmuş. Her maçı kazanamıyorsanız kaybetmemelisiniz, felsefeniz bu olması lazım. Salzburg evinde etkili oynayan, 2005 yılından beri yer aldığı kulvarlarda istikrarlı bir takım. Üretken bir takıma karşı oynayacağız. Bizde son 2 sezondur hem ülke futbolu adına hem de UEFA’da yavaş yavaş gelişen ve bunu rakiplerine hissettirmeye çalışan bir hüviyete sahibiz. Yarınki maç bizim bir sonraki maçı ne şekilde oynayacağımızı belli edecek bir maç olacak. Alacağımız puan ya da puanlar Marsilya maçını çok daha anlamlı kılacak. Matematiksel olarak puan farkı çok fazla yok. Her iki takım açısından da yarınki maç final niteliğinde" dedi.

"5 günlük göç hayatımız başlıyor"



Özdilek, 5 günlük göç hayatına bugün başlayacaklarını anımsatarak, Avusturya'dan puanla dönüp Süper Lig'de Sivasspor karşısına moralle çıkmak istediklerine değindi. Salzburg maçında birkaç oyuncu değişikliği düşündüğünü ifade eden Özdilek, "Sakat ve UEFA kadrosunda olmayan oyuncularımız var ama bunlar bir mazeret değil. Elimizdeki mevcut kadroyla Sivas maçını da düşünerek kadro için ortaklaşa bir karar vereceğiz. Çünkü ikisi birbirine çok bağlı müsabakalar. Lig konumu itibariyle çok sağlıklı bir yerde değiliz. 5 günlük bir göç hayatımız başlıyor bugün itibariyle. Çok fazla dinlenme şansımız olmayacak ama bunu tecrübe olarak benimsemiş bir Konyaspor var. İki senedir bunun alıştırmasını yapıyor. Dolayısıyla amacımız kazanmak. Kazanmak için gidiyoruz. Kazanamıyorsak kaybetmeme duygusuyla sahada olacağız" diye konuştu.



"Devre arası mutlaka transfer yapılacak"



Devre arasına kadar mevcut kadro ile yoluna devam edeceğini dile getiren Özdilek, takıma mutlaka transfer yapılacağını açıkladı. Özdilek, "Her geçen gün daha iyi olacağız. Takım olma adına ve oyuncularımıza güçlerini hatırlatma adına bunu pratikte göstermemiz gerekiyor. Sürekli peşpeşe maçlara çıkıyoruz ama futbolcuların zihinsel olarak hazır olduklarını düşünüyorum. Onu hem toplantılarda hem birebir görüşmelerde hem de maçta sahaya koydular. Devre arasına kadar mevcut kadroyu iyi harmanlayarak yolumuza devam edeceğiz. Devre arasında mutlaka transfer yapacağız. Önümüze daha net bakabilmek adına devre arası mutlaka ön tarafa takviye yapacağız" şeklinde konuştu.



Yeşil-beyazlı kafile, pasaport kontrol işlemlerinin ardından özel uçakla Konya Havaalanı'ndan ayrılarak Avusturya'nın Salzburg kentine gitti.