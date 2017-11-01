Fenerbahçe Doğuş’un başarılı basketbolcularından Kostas Sloukas, THY Euroleague’in 5. haftasında İspanyol temsilcisi Valencia Basket ile oynayacağı karşılaşma öncesinde kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu. Valencia karşısında bütün maçı kontrol edip, 40 dakika boyunca konsantre olunması gerektiğini söyleyen Sloukas, "Valencia gerçekten iyi bir takım ve şu anda da iyi durumdalar çünkü hücumda yetenekli ve iyiler, aynı zamanda sabırlı oynuyorlar. Savunmada da oldukça sertler. Kendi sahamızda ve elbette taraftarlarımızın da desteğiyle birlikte, planlarımıza sadık kalıp iyi bir karşılaşma daha oynayarak kazanabileceğimizi düşünüyorum" dedi.
"Valencia’ya karşı 40 dakika konsantreli oynamalıyız"
01.11.2017 - 14:58 | Son Güncelleme: 01.11.2017 - 14:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe Doğuş’un Yunan basketbolcusu Kostas Sloukas, Valencia Basket karşısında 40 dakika boyunca konsantre olunmasını gerektiğini söyledi.
Etiketler : sloukas,fenerbahçe doğuş,valencia,
516104 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/516104.aspx
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Malatyaspor
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19
23
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2
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20
22
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Kasımpaşa
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5
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19
-3
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Konyaspor
10
3
1
6
10
13
-3
10
15
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10
2
3
5
11
19
-8
9
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2
2
6
11
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Takım
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Y.
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1
Ümraniyespor
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6
3
1
16
7
9
21
2
Giresunspor
10
5
4
1
14
7
7
19
3
Ankaragücü
10
5
3
2
12
7
5
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Ç. Rizespor
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