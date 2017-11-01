Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Doğuş’un başarılı basketbolcularından Kostas Sloukas, THY Euroleague’in 5. haftasında İspanyol temsilcisi Valencia Basket ile oynayacağı karşılaşma öncesinde kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu. Valencia karşısında bütün maçı kontrol edip, 40 dakika boyunca konsantre olunması gerektiğini söyleyen Sloukas, "Valencia gerçekten iyi bir takım ve şu anda da iyi durumdalar çünkü hücumda yetenekli ve iyiler, aynı zamanda sabırlı oynuyorlar. Savunmada da oldukça sertler. Kendi sahamızda ve elbette taraftarlarımızın da desteğiyle birlikte, planlarımıza sadık kalıp iyi bir karşılaşma daha oynayarak kazanabileceğimizi düşünüyorum" dedi.