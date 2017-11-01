Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hırvat hoca, Yusuf Yazıcı ile oynattığı Tolga'ya istatistiklerini gösterdi. Girdiği 13 ikili mücadelenin sadece 3'ünü kazanabildiğini, Yusuf ile girdiği 4 ikili mücadeleninse tamamını kaybettiğini anlattı. İlk yarıda sadece 7 isabetli pası yapmasının ise kendisine yakışmadığını ve toparlanması gerektiğini söyledi.