Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 4. hafta maçında bu akşam Fransız ekibi Monaco ile mücadele edecek. Bu önemli karşılaşma öncesinde Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, Monaco'da oynayan Lyon'dan eski takım arkadaşı Rachid Ghezzal'ı kaldıkları hotelde ziyaret etti.

"ONUNLA BULUŞMAK BİR ZEVKTİ"

Gomis, sosyal medya hesabından Ghezzal ile çekildikleri fotoğrafı paylaşarak, "Eski takım arkadaşım Rachid Ghezzal'a bu akşam Beşiktaş karşısında iyi şanslar dilerim. Onunla buluşmak bir zevkti" dedi.