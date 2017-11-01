Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki en büyük kozu olan Cenk Tosun, attığı penaltı golü ile Monaco karşısında beraberliği sağladı.

Fransa temsilcisi Monaco karşısında 1-1 beraberliği sağlayan golü atan Cenk Tosun, aynı zamanda Avrupa'nın bu büyük futbol organizasyonunda takımın en golcü oyuncusu oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde son 2 sezonda 4 kez gol sevinci yaşayan ve Beşiktaş'ın eski oyuncusu Oktay Derelioğlu ile bu unvanı paylaşan Cenk, attığı 5. golle bu unvanın tek sahibi oldu.

EN GOLCÜ OYUNCULARDAN BİRİ

Beşiktaş formasıyla şu ana dek 11 gol bulan Cenk Tosun, takımın Avrupa'daki en golcü sıralamasında 4. sırada bulunuyor.

Siyah-beyazlı ekibin Monaco ile deplasmanda yaptığı maçta 2 kez fileleri havalandıran ve Şampiyonlar Ligi 4. haftasında takımın beraberlik golünü atarak gol sayısını 11'e çıkaran Cenk Tosun , 11 gollü Ricardo Quaresma'yı yakalarken 12 defa gol sevinci yaşayan Bobo'ya biraz daha yaklaştı. Siyah-beyazlı oyuncu, 1 gol bulursa Bobo ile aynı sayıya ulaşacak.

EN GOLCÜ OKTAY DERELİOĞLU

Beşiktaş'ın Avrupa'daki en golcü sıralamasında 14 golle Oktay Derelioğlu önde bulunuyor.

Bobo, Quaresma ve Cenk'in ardından Daniel Pancu 9 ve Demba Ba 8 gol kaydetti.