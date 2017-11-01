Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde Monaco ile oynadığı maçın ilk yarısında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.
GOL GEÇERSİZ SAYILDI
Karşılaşmanın 42. dakikasında Beşiktaş hücumunda Ricardo Quaresma, savunma arkasına koşu yapan Cenk Tosun'a pasını verdi. Cenk Tosun'un kale önüne çıkardığı topu Ryan Babel ağlara gönderdi. Ancak hakem İtalyan hakem Paolo Tagliavento ofsayt düdüğü çaldı.
Beşiktaşlı futbolcular ve taraftarlar, pozisyonun ofsayt olmadığını iddia ederken, hakem Paolo Tagliavento'nun kararı değişmedi.
Pozisyon golle sonuçlanmıştı.