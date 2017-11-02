Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda İngiliz ekibi Tottenham ile İspanyol temsilcisi Real Madrid karşı karşıya geldi. Wembley Stadı'nda oynanan ve FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır'ın yönettiği mücadelede kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi Tottenham oldu.

Tottenham'a galibiyeti getiren golleri 27 ve 56. dakikada Delle Alli, 65. dakikada Christian Eriksen kaydetti. Real Madrid'in tek golü 80. dakikada Cristiano Ronaldo'dan geldi.

Zinedine Zidane yönetimindeki Real Madrid'in savunmada yaptığı hatalar dikkat çekerken, Tottenham kalecisi Hugo Lloris, İspanyol ekibine karşıoldukça başarılı bir maç çıkardı.

Bu galibiyetin ardından Tottenham puanını 10'a yükseltti ve liderlik koltuğunda yer aldı. Real Madrid ise 7 puanla ikinci sırada haftayı kapattı.

Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda bir sonraki hafta programında Tottenham, Borussia Dortmund'a konuk olacak. Real Madrid de Kıbrıs Rum Kesimi'nde APOEL Nicosia ile karşılaşacak.

Cristiano Ronaldo, ilk yarının sona ermesinin ardından Cüneyt Çakır'a tepki gösterdi.