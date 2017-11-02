Portekiz ekibine galibiyeti getiren golleri 13'te Hector Herrera, 61'de Danilo Pereira ve 90+3'te Maxi Pereira kaydetti. Danilo Pereira'nın golünün asistini Galatasaray'ın eski futbolcusu Alex Telles yaptı.
RB Leipzig'in tek golünü, ikinci yarının başında Bruma'nın yerine giren Timo Werner, 48'de attı.
Bu sonuçla puanını 6'ya yükselten Porto, Beşiktaş'ın ardından ikinci sırada yer aldı.
RB Leipzig ise 4 puanda kaldı.
Porto'nun 3-1 kazandığı karşılaşmayı RB Leipzig galip bitirseydi, Beşiktaş dördüncü maçlar sonunda gruptan çıkmayı garantileyecekti.