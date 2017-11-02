G Grubu'nda lider Beşiktaş, konuk ettiği Monaco ile 1-1 berabere kalarak, puanını 10'a çıkardı. Grubun diğer maçında Porto, ağırladığı Leipzig'i 3-1 yenerek, 6 puanla ikinci sıraya yükseldi.
Cüneyt Çakır'ın yönettiği H Grubu maçında Tottenham, ağırladığı Real Madrid'i 3-1 yendi. Bu skorla Tottenham, bir üst tura çıkmayı garantiledi.
F Grubu'nda Manchester City, deplasmanda Napoli'yi 4-2 yenerek 4'te 4 yaptı. Bu sonuçla, puanını 12'ye çıkaran Manchester City, üst turu garantilerken, Napoli 3 puanda kaldı.
Öte yandan Manchester City'nin 3. golünü kaydeden Agüero, 178 gole ulaşarak kulüp tarihinin en skorer oyuncusu unvanını ele geçirdi.
Maçların sonuçları ve gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
E Grubu:
Liverpool (İngiltere) - Maribor (Slovenya): 3-0
Sevilla (İspanya) - Spartak Moskova (Rusya): 2-1
Takımlar O G B M A Y Av. P
Liverpool 4 2 2 0 13 3 10 8
Sevilla 4 2 1 1 8 8 0 7
Spartak Moskova 4 1 2 1 8 5 3 5
Maribor 4 0 1 3 1 14 -13 1
F Grubu:
Napoli (İtalya) - Manchester City (İngiltere): 2-4
Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Feyenoord (Hollanda): 3-1
Takımlar O G B M A Y Av. P
Manchester City 4 4 0 0 12 3 9 12
Shakhtar Donetsk 4 3 0 1 7 5 2 9
Napoli 4 1 0 3 7 9 -2 3
Feyenoord 4 0 0 4 3 12 -9 0
G Grubu:
Beşiktaş - Monaco (Fransa): 1-1
Porto (Portekiz) - Leipzig (Almanya): 3-1
Takımlar O G B M A Y Av. P
Beşiktaş 4 3 1 0 8 3 5 10
Porto 4 2 0 2 9 7 2 6
Leipzig 4 1 1 2 5 8 -3 4
Monaco 4 0 2 2 3 7 -4 2
H Grubu:
Tottenham (İngiltere) - Real Madrid (İspanya): 3-1
Borussia Dortmund (Almanya) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-1
Takımlar O G B M A Y Av. P
Tottenham 4 3 1 0 10 3 7 10
Real Madrid 4 2 1 1 8 5 3 7
Borussia Dortmund 4 0 2 2 4 8 -4 2
APOEL 4 0 2 2 2 8 -6 2