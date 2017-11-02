Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. EMİN ULUÇ

Fenerbahçe camiası Kayseri beraberliğinin şokunu yaşarken kredisini tüketen teknik direktör Aykut Kocaman, hatanın kaynağını tespit etmek için düğmeye bastı. “Bu maçın derin analizini yapmadan gelecek haftaya bakamayız” diyen Kocaman “Geminin nereden su aldığını bulup tamir etmeden yola çıkamayız” vurgusuyla kurmaylarına hasarı onarma talimatı verdi. Aykut Kocaman “Futbol, hatalar oyunudur. Sonuçla ilgili bir hata varsa da öncelik benimdir. Dolayısıyla önce kendimizden başlayalım” ifadesini kullanırken “Sizden geniş bir rapor bekliyorum. Maçın taktiği, oyuncu değişiklikleri ve dizilişler. Ben ve bizler nerede yanlış yaptık bulalım” sözleriyle çuvaldızı kendilerine batırmaları gerektiğini dile getirdi.

> Kenetlenerek aşabiliriz

Bu süreci minimum hasarla atlatmak zorunda olduklarını belirten Aykut Kocaman “Bütün bunları yaparken kırıcı olmadan yapıcı bir şekilde, gerekirse futbolcularla tek tek konuşup Kayserispor maçı tüm takıma anlatılmalı. Bireysel yanlışlar, takım olarak yapılan hatalar, bunların sebepleri, pozisyon hataları, oyun içindeki duruşumuz, skor 3-1’ken 4-1 hatta 5-1’lik fırsatları neden değerlendiremediğimizi masaya yatırmalıyız. Bu işin psikolojik bir tarafı varsa bunun da rapor edilmesini istiyorum” dedi. Takımın son iki sezonda yaşadığı özgüven eksikliğine de dikkat çeken Kocaman “Ayrıca taraftarla da kopukluk var. Oyuncu değişikliklerinde, kaçan pozisyonlarda verilen tepkiler takımı olumsuz etkiliyor. Onlardan bize ve takıma güvenmelerini istiyoruz” sözleriyle tribünlere de mesaj yolladı.