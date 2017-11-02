Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karadeniz’de kara bulutlar dağıldı, Rıza Çalımbay’la âdeta güneş açtı. Özellikle son Galatasaray galibiyeti “huzur”lu günleri de baraberinde getirdi. Liderin 11 puan gerisinde kalan ve puan sıralamasında 11. olan bordo-mavililerin kısa ve uzun vadeli planları da revize edildi. Karamsar tablonun yerini umutlu bir bakış alırken Çalımbay, ligin ilk yarısına kadar olan 2 aylık dönemi çok iyi geçirmeleri gerektiğini belirtti. 7 maça çıkacak olan ve bunlardan 4’ünü deplasmanda yapacak Trabzonspor’da hedef ocak ayına ilk 5 içerisinde girmek.

> Sabır ve destek şart

Takımda belli bir kalitenin olduğunu ve bunu Galatasaray maçında tabelaya da yansıttıklarını düşünen Rıza Çalımbay, doğru planlama ve doğru analizlerle bu takımın çok daha yukarılarda olacağı görüşünde. Yönetim ile yaptığı zirvede raporlarını sunan ve izlenimlerini aktaran Çalımbay, başarı için camiadan sabır ve desteğin şart olduğunu ifade ediyor.