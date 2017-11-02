Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önce Medipol Başakşehir ardından Atiker Konyaspor... Evet Başakşehir’in şansı zor! Geride kalan 3 maçta sadece 1 puan alabildi ve zirvenin uzağında kaldı. Rakip Alman ekibi Hoffenheim. Her ne kadar direkt ifade edilmese de Süper Lig’e daha fazla ağırlık verdiği ve kadro seçimini buna göre yaptığı görülen Abdullah Avcı’nın takımı şansını belirlemek adına final maçına çıkacak. İddiasını sürdürmek adına mutlak kazanması gerekiyor. Konya cephesinde ise durum biraz daha pozitif ve iyimser ama bu geceki rakip lider Salzburg. Grupta tek galibiyeti olan ve hafta içinde hoca değişimine gidip ligde kazanan Mehmet Özdilek’in takımı adına beraberlik bile iyi sonuç gibi görünüyor. Tabii ki gruptaki Guimaraes-Marsilya maçının sonucu da temsilcimizin durumunu yakından ilgilendiriyor. Ne diyelim! Zor ama imkansız değil...