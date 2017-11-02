Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başakşehir Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak? gibi aradıklarınızı bu haberde derledik. UEFA Avrupa Ligi'nde C Grubu'nda yer alan Medipol Başakşehir, Alman temsilcisi Hoffenheim ile Fatih Terim Stadyumunda karşı karşıya gelecek. Peki Başakşehir Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak? Gruplarda oynadığı 3 maçın ardından 2 gol atıp 5 gol yiyen ve 1 beraberlikle 1 puanla son sırada bulunan Medipol Başakşehir, 1 galibiyet ve iki mağlubiyet alarak 3 puanla 3. sırada yer alan Alman ekibi Hoffenheim ile karşı karşıya gelecek. Bir üst tura çıkma adına gruptaki tüm maçlarını kazanması gereken ve rakiplerinin de puan kaybetmesini beklemek zorunda olan Başakşehir, Hoffenheim karşısına mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor. Hoffenheim ise zorlu Başakşehir deplasmanından gol veya goller bularak mücadeleden 3 puanla ayrılmanın planlarını yapıyor. Peki Başakşehir Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak? Başakşehir Hoffenheim maçı TRT 1 ve Tivibu Spor 2'den şifreli ve şifresiz olarak yayınlanacak. Ancak Başakşehir Hoffenheim maçının şifresiz canlı anlatımı turkiyegazetesi.com.tr adresinden anbean aktarılacak. İşte Başakşehir Hoffenheim maçı canlı yayın bilgileri, saati ve tüm detayları...

Evet Başakşehir’in şansı zor!

Geride kalan 3 maçta sadece 1 puan alabildi ve zirvenin uzağında kaldı. Rakip Alman ekibi Hoffenheim. Her ne kadar direkt ifade edilmese de Süper Lig’e daha fazla ağırlık verdiği ve kadro seçimini buna göre yaptığı görülen Abdullah Avcı’nın takımı şansını belirlemek adına final maçına çıkacak. İddiasını sürdürmek adına mutlak kazanması gerekiyor.

BAŞAKŞEHİR-HOFFENHEİM MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Avrupa kupalarında beklenenin altına başlayan Başakşehir, grubun 4. maçında Alman ekibi Hoffenheim'i sahasında ağırlayacak. Başakşehir-Hoffenheim maçı bugün saat 21.00'de başlayacak. 3. İstanbul Fatih Terim Stadı'nda Avusturya Futbol Federasyonundan Harald Lechner'in düdük çalacağı karşıaşma TRT 1 ve Tivibu Spor 2 kanalından canlı olarak ekrana gelecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 3 maçta bir beraberlik iki yenilgisi buluna ve bir puanla son sırada yer alan Başakşehir, rakibini mağlup ederek gruptaki şansını sürdürmenin yollarını arayacak.

HEDEF İLK GALİBİYET

Bu akşam Fatih Yerim Stadyumu'nda Alman ekibi Hoffenheim'i konuk edecek olan Başakşehir, gruptaki ilk galibiyetini almaya çalışacak. Grubun ilk maçında Bulgar ekibi Ludogorets'i konuk eden temsilcimiz, bu mücadeleden golsüz beraberlikle ayrılmıştı. İkinci mücadelesinde Portekiz ekibi Braga karşısına çıkan Başakşehir, bu mücadeleden 2-1 mağlubiyetle ayrılmıştı. 3. hafta maçında ise Hoffenheim'e Almanya'da 3-1 yenilen temsilcimiz, bu akşam konuk edeceği rakibini mağlup etmenin yollarını arayacak.

AVRUPA'DA 14. RANDEVU

Medipol Başakşehir, Hoffenheim karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 14. kez sahada yer alacak.

Avrupa arenasında bugüne dek yaptığı 13 maçta 1 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 5 beraberliği bulunan Medipol Başakşehir, tarihinde ilk kez yer aldığı grup aşamasında başarılı olarak bir üst tura çıkmayı hedefliyor.

Turuncu-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında sahasında oynadığı 6 maçta, 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İstanbul ekibi, Avrupa kupalarındaki tek galibiyetini, bu sezon Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Belçika temsilcisi Club Brugge karşısında iç sahadaki maçta 2-0'lık skorla elde etti.

EN GOLCÜ İSİM VİSCA

İstanbul ekibi, Avrupa'da oynadığı 13 maçta fileleri 14 kez havalandırdı, kalesinde 22 gol gördü.

Turuncu-lacivertli takımın bu kulvarda en golcü ismi 4 gol atan Edin Visca oldu. Visca'yı, 3 golü bulunan Eljero Elia ve ikişer kez fileleri havalandıran Emre Belözoğlu ve Marcio Mossoro takip ediyor.

Medipol Başakşehir'in diğer 3 golüne ise Adebayor, Napoleoni ve Doka imza attı.

AVRUPA KUPALARINDAKİ MAÇLAR

Avrupa kupalarında ilk kez 2015-2016 sezonunda mücadele eden Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Hollanda'nın AZ Alkmaar takımıyla eşleşti. İstanbul ekibi, deplasmanda 2-0, evinde de 2-1 mağlup olarak kupaya veda etti.

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda 2016-2017 sezonunda Hırvatistan ekibi Rijeka ile eşleşen turuncu-lacivertliler, rakibiyle İstanbul'da 0-0, deplasmanda da 2-2 berabere kalarak tarihinde ilk kez tur atladı. Play-off turunda Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'in karşısına çıkan Medipol Başakşehir, evinde oynadığı ilk maçı 2-1, deplasmandaki karşılaşmayı da 2-0 kaybetti.

Medipol Başakşehir, bu sezon Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Club Brugge karşısında deplasmandaki ilk maçta 3-3 berabere kaldı, sahasında ise 2-0 kazanarak turu geçti.

Turuncu-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Sevilla'ya 2-1 yenilirken, deplasmanda rakibiyle 2-2 berabere kalarak elendi. İstanbul ekibi, play-off turunda elendiği için UEFA Avrupa Ligi gruplarında mücadele etmeye hak kazandı.

İstanbul ekibi, gruptaki ilk maçında, sahasında Bulgaristan temsilcisi Ludogorets ile 0-0 berabere kaldı. Medipol Başakşehir, gruptaki ikinci karşılaşmasında, deplasmanda Braga'ya 2-1, üçüncü maçında ise Almanya'da Hoffenheim'a 3-1 mağlup oldu.

UEFA AVRUPA LİGİ 4. HAFTA MAÇ PROGRAMI

21.00 Slavia Prag (Çekya) - Villarreal (İspanya)

21.00 Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Astana (Kazakistan)

21.00 Young Boys (İsviçre) - Dinamo Kiev (Ukrayna)

21.00 Partizan (Sırbistan) - Skenderbeu (Arnavutluk)

21.00 Medipol Başakşehir - Hoffenheim (Almanya)

21.00 Ludogorets (Bulgaristan) - Braga (Portekiz)

21.00 Rijeka (Hırvatistan) - Austria Wien (Avusturya)

21.00 AEK (Yunanistan) - Milan (İtalya)

21.00 Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) - Atalanta (İtalya)

21.00 Olympique Lyon (Fransa) - Everton (İngiltere)

21.00 Kopenhag (Danimarka) - Zlin (Çekya)

21.00 Lokomotiv Moskova (Rusya) - Sheriff (Moldova)

23.05 FCSB (Romanya) - Hapoel Beer-Sheva (İsrail)

23.05 Viktoria Plzen (Çekya) - Lugano (İsviçre)

23.05 Arsenal (İngiltere) - Kızılyıldız (Sırbistan)

23.05 Köln (Almanya) - BATE (Belarus)

23.05 Vitoria Guimaraes (Portekiz) - Olympique Marsilya (Fransa)

23.05 Salzburg (Avusturya) - Atiker Konyaspor

23.05 Hertha Berlin (Almanya) - Zorya (Ukrayna)

23.05 Athletic Bilbao (İspanya) - Östersunds (İsveç)

23.05 Vitesse (Hollanda) - Zulte Waregem (Belçika)

23.05 Lazio (İtalya) - Nice (Fransa)

23.05 Real Sociedad (İspanya) - Vardar (Makedonya)

23.05 Rosenborg (Norveç) - Zenit (Rusya)