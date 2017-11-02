Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Salzburg Atiker Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz ve canlı yayınlanacak? gibi aradıklarınızı bu haberde derledik. UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Atiker Konyaspor, bu akşam deplasmanda Salzburg ile karşı karşıya gelecek. Peki Salzburg Atiker Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz ve canlı yayınlanacak? I Grubu'nda oynadığı 3 maçın ardından 1 galibiyet, 2 mağlubiyet alarak 2 gol atıp 4 gol yiyen Atiker Konyaspor, 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak rakiplerine 4 gol atıp kalesinde sadece 1 gol gören grup lideri Avusturya temsilcisi Salzburg ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Salzburg Atiker Konyaspor maçı Tivibu Spor ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak. Ancak Salzburg Atiker Konyaspor maçının şifresiz canlı anlatımı ise turkiyegazetesi.com.tr adresinden dakika dakika yayınlanacak.

ZOR AMA İMKÂNSIZ DEĞİL!

Atiker Konyaspor'da bu geceki rakip lider Salzburg. Grupta tek galibiyeti olan ve hafta içinde hoca değişimine gidip ligde kazanan Mehmet Özdilek’in takımı adına beraberlik bile iyi sonuç gibi görünüyor. Tabii ki gruptaki Guimaraes-Marsilya maçının sonucu da temsilcimizin durumunu yakından ilgilendiriyor. Ne diyelim! Zor ama imkânsız değil...

Salzburg Atiker Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi I Grubunda, Salzburg ile Atiker Konaspor karşılaşacak. Yarın akşam (2 Kasım) oynanacak mücadele saat 23.05'te başlayacak. Salzburg Konyaspor maçı Tivibu Spor2 kanalından yayınlanacak.

Salzburg Stadı’nda TSİ 23.05’te başlayacak karşılaşmayı, İtalya Futbol Federasyonundan Paolo Mazzoleni yönetecek. Mücadele Tivibu Spor 2’den naklen yayınlanacak.

Yeşil-beyazlı takımda, Mustafa Reşit Akçay ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına geçen Mehmet Özdilek, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez Avrupa’da bir maça çıkacak.

Grup liderliğini elinde bulunduran Salzburg’un 7 puanı bulunuyor. I Grubu’nun dördüncü haftasındaki diğer maçta Vitoria, Olympique Marsilya’yı ağırlayacak.

‘Puan farkı yok’

Mehmet Özdilek, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez Avrupa’da bir maça çıkacak. Final niteliğinde bir karşılaşmaya olacağını dile getiren Özdilek, “Her maçı kazanamıyorsanız kaybetmemelisiniz, felsefeniz bu olması lazım. Matematiksel olarak puan farkı fazla yok. Her iki takım açısından da final niteliğinde” dedi.

Atiker Konyaspor, Avrupa’da 10. sınavında

Atiker Konyaspor, yarınki karşılaşmayla Avrupa kupalarında 10. sınavına çıkacak. Avrupa arenasında ilk kez geçen sezon mücadele eden Konya temsilcisi, tamamı UEFA Avrupa Ligi’nde çıktığı toplam 9 maçta birer galibiyet ve beraberlik alırken, 7 karşılaşmada yenildi. Atiker Konyaspor, bu maçlarda attığı 4 gole karşılık kalesinde 16 gol gördü.

- Yılmaz: "Maçı alırsak grupta iddiamız artacak"

Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Yılmaz, havalimanında yaptığı açıklamada, yeni teknik direktörleri Mehmet Özdilek ile çıkacakları ilk Avrupa maçını kazanmak istediklerini belirtti.

Güzel bir oyunla galip gelmek istediklerini aktaran Yılmaz, "Maçı alırsak grupta iddiamız artacak. Bunun bilinciyle hareket edeceğiz. İnşallah futbolcularımız da bu bilinçle sahaya çıkıp en iyi sonucu almaya çalışacak." ifadelerini kullandı.

Konyaspor’un Avrupa kupalarında geride kalan 9 maçta aldığı sonuçlar şöyle:

2016-2017 sezonu:

Atiker Konyaspor-Shakhtar Donetsk: 0-1

Gent-Atiker Konyaspor: 2-0

Atiker Konyaspor-Braga: 1-1

Braga-Atiker Konyaspor: 3-1

Shakhtar Donetsk-Atiker Konyaspor: 4-0

Atiker Konyaspor-Gent: 0-1

2017-2018 sezonu:

Olympique Marsilya-Atiker Konyaspor: 1-0

Atiker Konyaspor-Vitoria: 2-1

Atiker Konyaspor - Salzburg: 0-2