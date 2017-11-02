Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Doğuş Valencia basket maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak? ile ilgili aradıklarınız bu haberde. THY Euroleague'in 5. haftasında Fenerbahçe Doğuş, Valencia ile bu akşam karşı karşıya gelecek. Peki Fenerbahçe Doğuş Valencia basket maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak? Bu sezon iyi başlangıç yapamayan Avrupa Ligi'nin son şampiyonu Fenerbahçe Doğuş, İspanyol temsilcisi Valencia ile karşı karşıya gelecek. Ligde ilk 4 maçta 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Fenerbahçe, saha ve seyirci avantajını kullanarak Valencia önünde galip gelmek istiyor. Valencia ise zorlu Fenerbahçe deplasmanından galibiyetle ayrılmak istiyor. Peki Fenerbahçe Doğuş Valencia basket maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Fenerbahçe Doğuş Valencia basket maçı canlı yayın hangi kanalda saat kaçta?

Fenerbahçe Valencia maçı! Euroleague'in 5. haftasında Fenerbahçe Doğuş, Valencia ile karşı karşıya gelecek.

Avrupa Ligi'nin son şampiyonu Fenerbahçe Doğuş, bu sezona iyi başlamadı. Ligde ilk 4 maçta ikişer galibiyet ve mağlubiyeti bulunan sarı-lacivertliler, taraftarı önünde Valencia karşısında kazanmak istiyor.

FENERBAHÇE VALENCİA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Maç, beIN Sports 3 ve beIN Sports Haber'den naklen yayınlanacak.

Başantrenör Zeljko Obradovic yönetimindeki sarı-lacivertli takım geçen hafta Yunanistan ekibi Panathinaikos Superfoods'a son saniyelerde yediği 3 sayılık basketle 70-68 kaybetmişti.

Valencia, geçen sezon İspanya Ligi'ni şampiyon tamamlayarak katılmaya hak kazandığı Avrupa Ligi'nde ilk hafta Rusya deplasmanında Khimki'ye yenildi. Daha sonraki 3 haftada Anadolu Efes, Baskonia ve Unicaja Malaga'yı mağlup eden İspanyol temsilcisi, İstanbul'da galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe Doğuş ve Valencia, Avrupa Ligi'nde bugüne dek iki kez karşılaştı. 2010-2011 sezonundaki maçlarda iki takım da birer galibiyet elde etti.

Öte yandan maçta, sarı-lacivertli basketbolculardan Luigi Datome 6, Nicolla Melli ise 17 sayı kaydetmesi durumunda, Avrupa Ligi'nde bin sayı barajını geçecek

OBRADOVIC: ''ZORLU BİR KARŞILAŞMA OLACAK''

2017-2018 Turkish Airlines Euroleague sezonu 5. hafta maçında Valencia Basket ile karşılaşacak Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı'nda başantrenör Zeljko Obradovic, maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Zeljko Obradovic, "Perşembe günü evimizde oynuyoruz. Öncelikle, her zamanki gibi taraftarlarımızın, verecekleri destekle birlikte takımımıza yardımcı olmalarını umuyorum. Şu anda, oynadıkları oyun itibariyle EuroLeague'in en iyi takımlarından biriyle karşılaşacağız. Valencia gerçekten çok kaliteli bir takım ve mutlaka çok zorlu bir karşılaşma bizi bekliyor" dedi.

FENERBAHÇE

Sloukas

Wanamaker

Datome

Nunnally

Melih

Guduriç

Thompson

Melli

Vesely

Ahmet

Barış

Sinan

VALENCIA

Van Rossom

Rudez

Dubljeviç

Vives

Martinez

San Emeterio

Pleiss

Williams

Thomas

Sastre

Green

Doornekamp

Başantrenör Zeljko Obradovic yönetimindeki sarı-lacivertli takım geçen hafta Yunanistan ekibi Panathinaikos Superfoods’a son saniyelerde yediği 3 sayılık basketle 70-68 kaybetmişti.

Valencia, geçen sezon İspanya Ligi’ni şampiyon tamamlayarak katılmaya hak kazandığı Avrupa Ligi’nde ilk hafta Rusya deplasmanında Khimki’ye yenildi. Daha sonraki 3 haftada Anadolu Efes, Baskonia ve Unicaja Malaga’yı mağlup eden İspanyol temsilcisi, İstanbul’da galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe Doğuş ve Valencia, EuroLeague'de bugüne dek iki kez karşılaştı. 2010-2011 sezonundaki maçlarda iki takım da birer galibiyet elde etti. Öte yandan maçta, sarı-lacivertli basketbolculardan Luigi Datome 6, Nicolla Melli ise 17 sayı kaydetmesi durumunda, Avrupa Ligi’nde bin sayı barajını geçecek.

Fenerbahçe Doğuş – Valencia Basket takım istatistikleri – Hücum

Sayı: 77.0 – 79.8

Hücum Ribaundu: 7.8 – 8.0

Savunma Ribaundu: 26.5 – 25.5

Asist: 18.0 – 17.8

Top Çalma: 4.0 – 6.0

Blok: 4.5 – 4.8

2 Sayı Yüzdesi: %54.9 - %54.6

3 Sayı Yüzdesi: %43.8 - %40.8

SA Yüzdesi: %78.6 - %82.1

Verimlilik: 87.8 – 100.8

Fenerbahçe Doğuş – Valencia Basket takım istatistikleri – Savunma

Sayı: 73.5 – 65.5

Hücum Ribaundu: 10.5 – 10.5

Savunma Ribaundu: 19.5 – 20.5

Asist: 14.3 – 12.8

Top Çalma: 7.8 – 7.5

Blok: 2.8 – 1.8

2 Sayı Yüzdesi: %50.0 - %51.9

3 Sayı Yüzdesi: %30.1 - %24.7

SA Yüzdesi: %76.5 - %66.7

Verimlilik: 78.8 – 58.5

Fenerbahçe Doğuş – Valencia Basket İstatistik Liderleri

Sayı: Luigi Datome 13.5, Jan Vesely 12.5, Brad Wanamaker 12.5 – Erick Green 20.0, Bojan Dubljevic 10.0, Tibor Pleiss 9.8

Ribaund: Nicolo Melli 7.0, Jan Vesely 5.0, Jason Thompson 4.5 – Bojan Dubljevic 5.5, Tibor Pleiss 5.0

Asist: Kostas Sloukas 6.3, Brad Wanamaker 4.3 – Guillem Vives 4.0, Sam Van Rossom 3.5

Top Çalma: Brad Wanamaker 1.0 – Erick Green 1.3, Aaron Doornekamp 1.0, Will Thomas 1.0

Blok: Jan Vesely 1.3, Jason Thompson 1.3, Nicolo Melli 0.8 – Tibor Pleiss 1.5, Tryggvi Hlinason 1.0, Guillem Vives 0.8

Verimlilik: Kostas Sloukas 16.0, Brad Wanamaker 14.8, Jan Vesely 14.3 – Erick Green 24.3, Tibor Pleiss 13.0, Bojan Dubljevic 11.8

Geçmiş Karşılaşmalar:

Fenerbahçe Doğuş, rakibiyle 2010-2011 sezonu Top 16 turunda aynı grupta yer aldı. Rakibini İstanbul’da 75-73 yenen Fenerbahçe Doğuş, deplasmandaki maçtan ise 82-68 mağlup ayrıldı.