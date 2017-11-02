Süper Lig’de 11. haftanın açılış maçında yarın Türk Telekom Stadı’nda lider Galatasaray, Gençlerbirliği ile saat 20.00’de karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz iki sezonun şampiyonu Beşiktaş pazar günü 19.30’da deplasmanda ligin flaş ekiplerinden Göztepe ile oynayacak. 10. haftada Kayserispor ile 3-3 berabere kalarak kritik puan kaybına imza atan Fenerbahçe ise başkent deplasmanında Osmanlıspor ile mücadele edecek. Ligde ikinci sırada yer alan M. Başakşehir de bu hafta E. Yeni Malatyaspor’a konuk olacak.
Süper Lig’de 11. hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın
20.00 Galatasaray - Gençlerbirliği
4 Kasım Cumartesi
14.00 Kasımpaşa - Bursaspor
14.00 Kayserispor - Trabzonspor
16.30 Antalyaspor - Kardemir Karabükspor
19.30 Osmanlıspor - Fenerbahçe
5 Kasım Pazar
14.00 Teleset Mobilya Akhisarspor - Aytemiz Alanyaspor
16.30 Evkur Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir
19.30 Demir Grup Sivasspor - Atiker Konyaspor
19.30 Göztepe - Beşiktaş