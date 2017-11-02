Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’de 11. haftanın açılış maçında yarın Türk Telekom Stadı’nda lider Galatasaray, Gençlerbirliği ile saat 20.00’de karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz iki sezonun şampiyonu Beşiktaş pazar günü 19.30’da deplasmanda ligin flaş ekiplerinden Göztepe ile oynayacak. 10. haftada Kayserispor ile 3-3 berabere kalarak kritik puan kaybına imza atan Fenerbahçe ise başkent deplasmanında Osmanlıspor ile mücadele edecek. Ligde ikinci sırada yer alan M. Başakşehir de bu hafta E. Yeni Malatyaspor’a konuk olacak.

Süper Lig’de 11. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın

20.00 Galatasaray - Gençlerbirliği

4 Kasım Cumartesi

14.00 Kasımpaşa - Bursaspor

14.00 Kayserispor - Trabzonspor

16.30 Antalyaspor - Kardemir Karabükspor

19.30 Osmanlıspor - Fenerbahçe

5 Kasım Pazar

14.00 Teleset Mobilya Akhisarspor - Aytemiz Alanyaspor

16.30 Evkur Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir

19.30 Demir Grup Sivasspor - Atiker Konyaspor

19.30 Göztepe - Beşiktaş