Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şampiyonlar Ligi H Grubu 4. maçında Tottenham evinde Real Madrid'i konuk etti. İngilizlerin İspanyol devini 3-1 yendiği maçta Cüneyt Çakır'ın kararları çok tartışıldı.

İLK GOL NET OFSAYT



Wembley'de Dele Alli'nin attığı ilk golde İngiliz ekibinin sağ beki Trippier ofsayttaydı ve pozisyonun devamında Tottenham'ın golü geldi. Golden sonra Real Madridli oyuncular Cüneyt Çakır ve ekibine yoğun itirazlarda bulundu.

(Dele Alli'nin ilk golündeki ofsayt pozisyonu)

Başta Marcelo ve Ronaldo olmak üzere Real Madridli futbolcuların itirazları devre arasında da devam etti. Maçın genelinde kötü bir yönetim sergileyen Çakır'ı İspanyol basını da beğenmedi.