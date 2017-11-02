Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi'nde 4. maçlar tamamlandı. Peki Beşiktaş'ın gruptan çıkması hâlinde son 16 turunda rakipler hangi takımlar olur? Gruplarda yoluna namağlup devam eden Beşiktaş, oynadığı 4 maçın ardından 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 10 puanla G Grubu'nun lideri... En yakın rakibi Portekiz devi Porto ise 6 puanla 2. sırada yer alıyor. Son 16'ya çıkmasına kesin gözüyle bakılan Beşiktaş'ta şimdi taraftarlar bir üst turda rakipler hangi takımlar olur sorusunu sormaya başladı... İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri ile ilgili detaylar...

Beşiktaş, grubunda 10 puanla zirvede yer alırken, gruptan çıkma yolunda kapıyı sonuna kadar araladı. Sadece bir adım kaldı. İşte ihtimaller...

BEŞİKTAŞ GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

-Porto son hafta Monaco'ya mağlup olursa, Beşiktaş'ın son hafta Leipzig'e ikili averajda üstünlük sağlaması, liderlik için yeterli olacak.

-Porto, son hafta Monaco ile berabere kalırsa, eğer RB Leipzig de Monaco'ya puan kaybetmişse, Beşiktaş ikili averajda üstünlük sağlaması durumunda Porto'nun önünde lider çıkar.

-RB Leipzig 2'de 2 yaparsa, ve Porto, son hafta Monaco ile berabere kalırsa, iş üçlü averaja kalacak ve burada önde olması durumunda da Beşiktaş lider olarak tur anahtarını alacak.

GRUBUN 5. MAÇINDA NE OLURSA, NE OLUR?..

-Porto maçından 1 puan alırsa garantiler.

-Monaco, RB Leipzig'den en az 1 puan alırsa garantiler.

-Beşiktaş'ın lider olarak gruptan çıkması durumunda karşılaşacağı muhtemel rakipler de belli olmaya başladı. Beşiktaş grup lideri olursa, öteki grupların ikincileriyle karşılaşacak.

İŞTE MUHTEMEL RAKİPLER:

Juventus (Yüksek ihtimal)

Chelsea (Yüksek ihtimal)

Real Madrid (Yüksek ihtimal)

Napoli (Yüksek ihtimal)

Bayern Münih (Yüksek ihtimal)

Liverpool

Sevilla

Spartak Moskova

Basel ya da CSKA Moskova