Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçlarının kura çekimi gerçekleşti. Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda, 4. turdan gelen 27 takımın yanı sıra geçen sezon kupayı kazanan Atiker Konyaspor ile Süper Lig'i ilk 4 sırada bitiren Beşiktaş, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray olmak üzere toplam 32 takım mücadele edecek. Kupanın 5. turunda müsabakalar çift maç eleme usulüne göre yapılacak. Turda ilk maçlar 28, 29 ve 30 Kasım'da, ikinci karşılaşmalar da 12, 13 ve 14 Aralık'ta oynanacak.
İŞTE EŞLEŞMELER:
Galatasaray - Sivas Belediyespor
Karabükspor - İstanbulspor
Osmanlıspor - Yeni Malatyaspor
Kasımpaşa - Boluspor
Adanaspor - Bursaspor
Orhangazi Belediyespor - Antalyaspor
Kayserispor - Eyüpspor
Kars 36 Spor - Gençlerbirliği
Kahramanmaraşspor - Başakşehir
Giresunspor - Alanyaspor
Fenerbahçe - Adana Demirspor
Ankara Demirspor - Akhisarspor
Sivasspor - Bucaspor
Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Trabzonspor
Batman Petrolspor - Konyaspor
Beşiktaş - Manisaspor
FORMAT DEĞİŞMİŞTİ
Türkiye Kupası'nda sezon başında format değişikliğine gidildi ve grup maçları sistemi kaldırıldı. Tüm kupa, eleme sistemi ile oynanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı Türkiye Kupası Statüsü'nü göre kupada 5 eleme turunun ardından son 16 turu müsabakaları oynanacak. Çeyrek final, yarı final ve final eşleşmelerinin ardından kupa sahibini bulacak.
Kupada ilk 4 tur tek maç üzerinden oynandı. Diğer turlarda ise çift maçlı eleme usulü olacak.