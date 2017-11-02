Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu’nda Galatasaray, TFF 2. Lig ekiplerinden Sivas Belediyespor ile eşleşti. Kura sonrası sarı-kırmızılı kulübün Sportif Direktörü Cenk Ergün basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Katıldıkları bütün müsabakaları kazanma hedefiyle yola çıktıklarını belirten Cenk Ergün, “Sivas Belediyespor ile eşleştik yanılmıyorsam daha önce eşleşmemiştik ama amacımız bu turun sonunda onları eleyip bu turun üstüne çıkmak olacaktır” şeklinde konuştu.

“TUDOR’A GÜVENİYORUZ”

Igor Tudor’a yapılan eleştirilerin doğal olabileceğini vurgulayan Ergün, şu ifadelere yer verdi:

“Galibiyetlerde nasıl çok büyük övgüler aldıysak mağlubiyetlerde de yergiler aldık. Bizim başkanımızın Teknik Direktörümüze vermiş olduğu destek ortada. Başkanımız dün antrenmanımızı da ziyaret etti ve özellikle teknik direktörümüzle bir araya geldi. Biz kendisine güveniyoruz. Ona güvenerek yola çıktık. Güzel işler yapabileceğimizi gösterdik. Bu aradaki iki haftalık gerilememizi bu hafta da yarın oynayacağımız maçla döndürmemiz lazım. İnanıyorum ki taraftarımız da bize güveniyor. Yarın da cezalı olan bloklardaki taraftarlar kombinelerini devredecekler ve stadı dolu olarak göreceğiz.”