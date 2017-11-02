Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Trabzonspor-Galatasaray maçında kavga eden ve kırmızı kartla cezalandırılan Feghouli ile Olcay Şahan'a 3'er maç men cezası verdi. Aynı maçta ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edilen Ndiaye'ye ise ayrı ceza verilmedi.

TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklama şu şekilde;

"TRABZONSPOR A.Ş. sporcusu OLCAY ŞAHAN'ın, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

GALATASARAY A.Ş. sporcusu SOFIANE FEGHOULI'nin, 29.10.2017 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş. - GALATASARAY A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000 TL PARA CEZASIile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. sporcusu PAPA ALIOUNE NDIAYE hakkında, ihraç sonrasında müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA, karar verilmiştir."