Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın performansıyla göz dolduran Hollandalı yıldızı Ryan Babel, CNN'in canlı yayınına katıldı ve ABD ekranlarında Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi, ve kariyeri hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

BABEL: OYUNCULARIN ARASINDA İYİ BİR İLETİŞİM VAR

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda sergilediği performansla ABD'nin ünlü haber kanalının da dikkatini çekerken, yayına katılan Babel, "Çok iyi oyuncularımız var. Tecrübeli oyuncular var, yerli oyuncularımız uluslararası seviyenin farkındalar. Tecrübeli bir teknik direktörümüz var ve iletişimimiz de iyi. Oyuncuların arasında iyi bir ilişki var ve belki de başarının arkasındaki anahtar da budur" diye konuştu.

"VODAFONE PARK'TA MÜTHİŞ BİR ATMOSFER VAR"

Vodafone Park'taki atmosfer hakkında da konuşan Hollandalı, "Takımların burada ne kadar etkilenebileceğini biliyorum. Ben Liverpool'da oynarken, Beşiktaş'ın eski stadında oynamıştık ve hiç unutmayacağım bir tecrübe yaşamıştım. Taraftarlar çok gürütülüydü. Taraftarların deplasman takımı üzerinde ciddi bir etkisi var. Biz de bundan avantaj sağlamak istiyoruz ve bu bizim için çok iyi oluyor" ifadelerini kullandı.

"LİVERPOOL'DA DAHA İYİ YÖNETİLEBİLİRDİM"

Babel, kariyeriyle ilgili ise "Sonradan konuşmak her zaman daha kolay, ama Liverpool'da daha iyi yönetilebilirdim ve böyle olsaydı, çok farklı bir hikaye olurdu. Ama sonradan, neler yapabileceğimi ve neler yapamayacağımı söylemek kolay" dedi. Deneyimli yıldız Liverpool'la eşleşmeleri halinde neler hissedeceğinin sorulması üzerine, "Liverpool ile eşleşirsek, çok özel olur, ama başka bir takımdan farklı olmaz. Bizim amacımız üst tura çıkmak, yine hedefimiz aynı olur, ama benim için kesinlikle özel bir maç olur" şeklinde yanıt vererek sözlerini noktaladı.