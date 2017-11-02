Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hoffenheim’ın Medipol Başakşehir karşı oynadığı mücadelede Alman ekibinde tanıdık bir isim de vardı. Hoffenheim’da top koşturan Alman asıllı Türk futbolcu Kerem Demirbay, bu önemli Avrupa müsabakasında sahaya ilk 11’de başladı. Demirbay, 74. dakikada yerini Geiger’e bıraktı. Kerem, Almanya’da oynanan müsabakada da 63 dakika sahada kalmış, 2 de asist yapmıştı. Başarılı futbolcu, karşılaşmanın 72. dakikasında bir de sarı kart gördü.

Öte yandan 24 yaşındaki futbolcu, oyundan çıkarken taraftarlardan tepki gördü. Kerem, A Millî Futbol Takımı ile Almanya Futbol Takımı arasındaki millî takım seçiminde tercihini Almanya’dan yana kullanmıştı.