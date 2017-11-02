Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi C Grubu 4. maçında evinde karşılaştığı Alman ekibi Hoffenheim ile 1-1 berabere kaldı. Mücadele sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Rakip 24 yaş ortalamasına sahip bir ekip. İlk maçta 4-4-2 ile oynadık. Bu maçta strateji değişikliği yaptık. Hep oyunun içinde kaldık. Yüzde 62 topa sahip olduk. 46. dakikada başlangıcı faul olan pozisyonda gol yedik. Hakem düdüğü ağzına götürdü ama çalmadı. Golden sonra disiplinden kopmadık. Sonuna kadar oyunun içinde kaldık. Son dakika gelen gol bizi mutlu etti. Diğer maç 1-1 berabere bitti. Bugün oynayan grup iyiydi. Onlara başarılar diliyorum” diye konuştu.

“UEFA TARAFINDAN YAPILAN BU ATAMAYI DOĞRU BULMUYORUM”

Karşılaşmanın hakemi Avusturalyalı Harald Lechner’i eleştiren Avcı, “Kendi ülkemizde oynarken, hakemleri yerden yere vuruyoruz. Her maçta hedef tahtası yapıyoruz. Bugün Almanya ile oynuyoruz. Sahada komşu ülkesi olan Avusturya’dan hakem var. Sahada ve soyunma koridorlarında Almanca konuşuyorlar. UEFA tarafından yapılan bu atamayı doğru olmadığını düşünüyorum. Hakem yediğimiz golün başlangıcında, oyuncumuza yapılan harekette düdüğü ağzına götürdü ama çalmadı. Bugün hakem yönetimi, kendi hakemlerimizin değerini bilmemiz gerektiğini gösterdi” diye konuştu.

Avcı, gruptan çıkma şanslarının devam ettiğini ve kalan iki maçı kazanmaları halinde gruptan çıkabileceklerini ifade etti.

HOFFENHEIM CEPHESİ

Hoffenheim Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Medipol Başakşehir maçının ardından yaptığı açıklamada maçın hakkının beraberlik olduğunu söyledi.

Hoffenheim, UEFA Avrupa Ligi C Grubu 4. maçında deplasmanda Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Müsabaka sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Hoffenheim Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, “İlk 45 dakika iki takım için de iyi geçmedi. 45 ile 60. dakikalarda iyi oynadık. Bu dakikalarda iki gol atabilirdik. Bu dakikadan sonra Başakşehir daha baskılı oynadı ve golü buldu. Maç, hakkı olan olarak beraberlik ile sona erdi” diye konuştu.

Nagelsmann, gruptan çıkmak isteyen takımın son iki maçta 6 puan alması gerektiğini söyledi.

“RAKİBİMİZDEN ÇEKİNMEDİK”

Nagelsmann, Başakşehir’in sert oynamadığını belirterek, “Biz de rakibimizden çekinmedik. İlk 15 dakikada bir-iki gereksiz faul oldu. Rakibimizin abartılı bir şekilde sert oynadığını düşünmüyorum” şeklinde konuştu.

Alman çalıştırıcı, ayrıca Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın takımda rotasyon yapmasına şaşırmadığını sözlerine ekledi.