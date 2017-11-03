Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M.Emin Uluç

Fenerbahçe’deki mini kriz büyümeden kapandı. Aykut Kocaman ile Mathieu Valbuena arasındaki görüşmeden ortak hedef doğrultusunda anlaşma çıktı. Kocaman “Sen bu takımın lider oyuncularından birisin ve çok değerlisin. Kaliteni, yeteneklerini tartışmıyoruz. Saha içindeki mücadelenden, arzundan da son derece memnunum. Ama taktik disipline bağlı kalmalısın” dediği Valbuena’ya “Seni çok yorulduğun ve sert müdahalelere maruz kaldığın için oyundan aldım. Başka bir problem yok. Ayağında fazla top tutmadan takımı yönlendir” uyarısında bulundu.



Dünya Kupası motivasyonu

Valbuena ise Aykut Kocaman’a “Ben buraya şampiyonluk için geldim. Hedefim burada göstereceğim yüksek performansla yeniden millî takıma seçilmek ve Dünya Kupası’nda oynamak” cevabını verdi. “Benim için önemli olan oynadığım futboldan keyif almak” diyen Fransız yıldız, “Burada mutluyum. Takımı, taraftarları seviyorum. Şampiyonluğa katkı sağlamak için sahada elimden gelen mücadeleyi veriyorum” ifadesini kullandı. Kocaman ile Valbuena, şampiyonluk paydasında buluşurken, Fransız yıldız oyun disiplinine bağlı kalacağına dair hocasına söz verdi.