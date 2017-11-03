Ziraat Türkiye Kupası’nda 5. tur eşleşmeleri belli oldu.Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva’daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen 5. tur maçlarının kura çekimine, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik, Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüp temsilcileri katıldı. Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda, 4. turdan gelen 27 takımın yanı sıra, geçen sezon kupayı kazanan Atiker Konyaspor ile Süper Lig’i ilk 4 sırada bitiren Beşiktaş, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray mücadele edecek. Kupanın 5. turunda müsabakalar çift maç eleme usulüne göre yapılacak. Bu turda ilk maçlar 28, 29 ve 30 Kasım’da, ikinci karşılaşmalar da 12, 13 ve 14 Aralık’ta oynanacak.
İyi olan kazansın!
03.11.2017 - 07:22 | Son Güncelleme: 03.11.2017 - 07:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kupanın 5. turunda müsabakalar çift maç eleme usulüne göre yapılacak. İlk maçlar 28, 29, 30 Kasım’da
Etiketler : Kupa,
516560 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/516560.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
10
7
2
1
21
8
13
23
2
Başakşehir
10
6
2
2
16
13
3
20
3
Beşiktaş
10
5
3
2
16
11
5
18
4
Kayserispor
10
5
3
2
17
13
4
18
5
Göztepe
10
5
2
3
21
18
3
17
6
Akhisarspor
10
5
2
3
18
15
3
17
7
Bursaspor
10
5
1
4
20
13
7
16
8
Fenerbahçe
10
4
4
2
20
15
5
16
9
Sivasspor
10
5
1
4
15
14
1
16
10
Malatyaspor
10
4
2
4
16
17
-1
14
11
Trabzonspor
10
3
3
4
19
23
-4
12
12
Aytemiz Alanyaspor
10
3
2
5
20
22
-2
11
13
Kasımpaşa
10
3
2
5
16
19
-3
11
14
Konyaspor
10
3
1
6
10
13
-3
10
15
Antalyaspor
10
2
3
5
11
19
-8
9
16
Karabükspor
10
2
2
6
11
17
-6
8
17
Gençlerbirliği
10
2
2
6
12
21
-9
8
18
Osmanlıspor
10
2
1
7
13
21
-8
7
11. Hafta Maçları
3.11.2017
Galatasaray - Gençlerbirliği
4.11.2017
Kasımpaşa - Bursaspor
4.11.2017
Kayserispor - Trabzonspor
4.11.2017
Antalyaspor - Kardemir D.Ç. Karabükspor
4.11.2017
Osmanlıspor Futbol Kulübü - Fenerbahçe
5.11.2017
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Alanyaspor
5.11.2017
Evkur Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir Fk
5.11.2017
Demir Grup Sivasspor - Atiker Konyaspor
5.11.2017
Göztepe - Beşiktaş
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniyespor
10
6
3
1
16
7
9
21
2
Giresunspor
10
5
4
1
14
7
7
19
3
Ankaragücü
10
5
3
2
12
7
5
18
4
Ç. Rizespor
10
5
3
2
18
14
4
18
5
Balıkesirspor
10
5
3
2
23
16
7
15
6
Altınordu
10
4
3
3
17
12
5
15
7
Elazığspor
10
4
3
3
15
13
2
15
8
İstanbulspor
10
4
2
4
10
9
1
14
9
Adana Demirspor
10
4
2
4
15
15
0
14
10
Adanaspor
10
4
2
4
10
15
-5
14
11
Samsunspor
10
3
4
3
11
11
0
13
12
Erzurumspor
10
3
3
4
12
14
-2
12
13
Gazişehir G.Ant
10
2
5
3
8
6
2
11
14
Eskişehirspor
10
2
5
3
16
18
-2
8
15
Boluspor
10
2
2
6
11
15
-4
8
16
Denizlispor
10
2
2
6
10
19
-9
8
17
Grandmedical Manisaspor
10
3
1
6
12
16
-4
7
18
Gaziantepspor
10
1
2
7
4
20
-16
2