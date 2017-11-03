Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Galatasaray, Gençlerbirliği maçı öncesi 3 puana ve iyi futbola kilitlendi. Fenerbahçe ve Trabzonspor karşısında taraftarını üzen, yönetimden de eleştiri alan sarı-kırmızılı takım son 2 haftayı unutturmak istiyor. Teknik direktör Igor Tudor yönetiminde yepyeni bir sayfa açmak isteyen Cimbom bugünkü zorlu maçta ligin ilk bölümünde sergilediği performansa benzer bir performans ortaya koymayı hedefliyor. Üç puan kadar, ortaya koyulacak oyunun da önemine vurgu yapan Hırvat çalıştırıcı futbolcularına “Nasıl bir takım olduğumuzu herkese bir defa daha ispatlamamız gerekiyor” diye konuştu.



Başkan’a söz verdi

Igor Tudor’un iyi futbola bu kadar kilitlenmesinin sebebi ise millî araya girilirken, hem kendisi hem de takımı hakkında oluşan soru işaretlerinin sona ermesi. Fenerbahçe ve Trabzonspor karşılaşmalarındaki tercihlerinden sonra hocalığı yeniden sorgulanmaya başlayan genç teknik adam, millî arada spekülasyonlardan uzak, rahat ve dinç bir şekilde sadece oyun planlarıyla, takımdaki eksiklikler üzerinde çalışmak istiyor. Başkan Dursun Özbek’e de her daim arkasında durduğu için teşekkür eden Tudor, Gençlerbirliği maçında sezon başındaki Galatasaray’ı ortaya koyacaklarına dair söz verdi.

İki maçtır kazanamıyor

Fenerbahçe ile berabere kalan, Trabzonspor’a ise mağlup olan Galatasaray ligde 2 maçtır kazanamıyor. Igor Tudor döneminde, Galatasaray’ın arka arkaya 3 maç galibiyetsiz geçen bir serisi bulunmuyor.

Gomis’i hırs bastı

Galatasaray’da sezona muhteşem bir başlangıç yapan Bafetimbi Gomis, son 2 haftadır fileleri havalandıramıyor. Fransız golcü, Türk Telekom Stadı’nda son golünü 16 Eylül’de Kasımpaşa’ya karşı kaydetmişti. Sonrasında iç sahada oynanan Karabük ve Fenerbahçe maçlarını boş geçen Gomis, bugün hasrete son verip, aslan sevincini yapmayı hedefliyor.