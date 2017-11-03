Trabzonspor, Süper Ligin 11. haftasında yarın saat 14.00'da Kayserispor'a konuk olacak. İki ekip arasında oynanan 40 maçta bordo-mavililerin 25, sarı-kırmızılı takımın ise 7 galibiyeti bulunuyor. 9 karşılaşmada Da taraflar birbirine üstünlük kuramadı. Trabzonspor attığı 70 gole karşılık kalesinde 42 gol gördü.
Kayseri'deki maçlar
İki takım arasında Kayseri'de yapılan 20 maçta Trabzonspor 9, Kayserispor 6 kez galip geldi. 5 maç da beraberlikle sonuçlandı. Kayseri'de oynanan son 10 maçta konuk ekip Trabzonspor, rakibine sadece bir maçta kaybetti. 5 karşılaşmayı kazanan Karadeniz ekibi, 4 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Kayserispor'un ev sahipliğinde oynanan son üç lig maçını Trabzonspor 1-0'lık skorlar ile kazandı. Ev sahibi Kayserispor, Trabzonspor karşısında son galibiyetini 2012-2013 sezonunda 4 Mayıs 2013'de 2-1 ile elde etmişti.
Kayserispor bu sezon evinde yenilmedi
Süper Lig'in flaş takımlarından Kayserispor, bu sezon evinde oynadığı mücadeleleri kaybetmedi. Sarı-kırmızılılar, 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Deplasmanda 7 maçtır kazanamayan bordo-mavililer ise Kayseri ekibinin bu serisini kırarak galip gelmek için ter dökecek.
Kayserispor ile Trabzonspor 41. randevuda
Süper Ligin 11. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kayserispor ile oynayacak. Bu mücadeleyle iki takım 41. kez karşı karşıya gelecek.
Trabzonspor, Süper Ligin 11. haftasında yarın saat 14.00'da Kayserispor'a konuk olacak. İki ekip arasında oynanan 40 maçta bordo-mavililerin 25, sarı-kırmızılı takımın ise 7 galibiyeti bulunuyor. 9 karşılaşmada Da taraflar birbirine üstünlük kuramadı. Trabzonspor attığı 70 gole karşılık kalesinde 42 gol gördü.
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