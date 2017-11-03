Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor, Süper Ligin 11. haftasında yarın saat 14.00'da Kayserispor'a konuk olacak. İki ekip arasında oynanan 40 maçta bordo-mavililerin 25, sarı-kırmızılı takımın ise 7 galibiyeti bulunuyor. 9 karşılaşmada Da taraflar birbirine üstünlük kuramadı. Trabzonspor attığı 70 gole karşılık kalesinde 42 gol gördü.



Kayseri'deki maçlar

İki takım arasında Kayseri'de yapılan 20 maçta Trabzonspor 9, Kayserispor 6 kez galip geldi. 5 maç da beraberlikle sonuçlandı. Kayseri'de oynanan son 10 maçta konuk ekip Trabzonspor, rakibine sadece bir maçta kaybetti. 5 karşılaşmayı kazanan Karadeniz ekibi, 4 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Kayserispor'un ev sahipliğinde oynanan son üç lig maçını Trabzonspor 1-0'lık skorlar ile kazandı. Ev sahibi Kayserispor, Trabzonspor karşısında son galibiyetini 2012-2013 sezonunda 4 Mayıs 2013'de 2-1 ile elde etmişti.



Kayserispor bu sezon evinde yenilmedi

Süper Lig'in flaş takımlarından Kayserispor, bu sezon evinde oynadığı mücadeleleri kaybetmedi. Sarı-kırmızılılar, 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Deplasmanda 7 maçtır kazanamayan bordo-mavililer ise Kayseri ekibinin bu serisini kırarak galip gelmek için ter dökecek.