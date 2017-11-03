Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meksika Liginde Atlas ile Tigres arasında oynanan karşılaşma korkunç bir sakatlığa sahne oldu. Luis Rodriguez ile Argentien Milton Caraglio'nun karşılıklı golleriyle 1-1 biten maç Guadalajara'daki Jalisco Stadyumunda oynandı.



KALECİ VURUŞUNDAN SONRA YERE YIĞILDI

Atlas takımı kalecisi Oscar Ustari maçın 84. dakikasında rakip atağında yerde topa sahip olmayı başarıp hemen ayağıyla topu ileriye doğru kullandı. İşte tam da bu anda çığlık sesleri geldi.



BAĞIRA BAĞIRA AĞLADI

Kaleci bir anda kendini yere bırakırken kameralar ona çevrildi ve oyuncunun dizinin korkunç hali ekrana yansıdı. Oyuncunun sol dizinin hali izleyenleri dehşete düşürdü. Doktorların açıklamasına göre oyuncunun sol diz kapağı yerinden çıktı. Ustari'nin dizini gören diğer futbolcular dehşete düştü.