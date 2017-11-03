Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 11'inci haftasında Bursaspor, deplasmanda yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak olan bu mücadele saat 14.00'de başlayacak ve maçta Suat Arslanboğa düdük çalacak. Arslanboğa'nın yardımcılıklarını İsmail Şencan ve Samet Çavuş yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Kutluhan Bilgiç olacak. Bursaspor geride kalan haftalarda 16 puanla 7'nci, Kasımpaşa ise 11 puanla 13'üncü sırada bulunuyor.



BURSASPOR ÜSTÜN

İki ekibin bugüne kadar oynadığı Süper Lig karşılaşmalarında Bursaspor'un üstünlüğü dikkat çekiyor. Daha önce 16 kez kozlar paylaşılırken, yeşil beyazlı ekip bu maçların 10'unu kazanmasını bildi. Kasımpaşa ise 4 galibiyet elde ederken, 2 maç da berabere sonuçlandı. Son oynanan maçta Kasımpaşa, Bursaspor'u evinde 4-0 yenerken; bu maç öncesindeki son 3 karşılaşmada ise 3 puan yeşil beyazlı ekibin olmuştu.



İKİ TAKIM DA SERİ PEŞİNDE

Her iki takım da yarın kazanarak galibiyet serisi başlatmak istiyor. Bursaspor, son 3 maçtır kaybetmezken dış sahada oynadığı 5 lig maçından ise yalnızca 4 puan çıkarabildi. Kasımpaşa ise, ligde 5 maçlık galibiyet hasretine Göztepe'yi evinde 3-1 yenerek son verirken, bu sezon sahasındaki 5 mücadeleden toplamda 8 puan çıkarıp yalnızca bir kez yenilgi yüzü gördü.



6 OYUNCU SAKAT

Bursaspor'da 6 oyuncu yarın sakatlığı sebebiyle sahada yer alamayacak. Sakatlığı devam eden Serdar Kurtuluş, Sercan Yıldırım, Yusuf Erdoğan ve Emre Taşdemir'in yanı sıra iyileşme sinyalleri veren Onur Atasayar ve Furkan Özçal da yeşil beyazlı ekipte forma giyemeyecek. Her iki takımda da cezalı bir oyuncu bulunmazken, Kasımpaşa'da da Koita'nın sakatlığı nedeniyle oynaması beklenmiyor.