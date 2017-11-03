Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Usta teknik direktör Yılmaz Vural, birbirinden ilginç hatıra ve açıklamalarıyla gündeme bomba gibi düştü.

İşte Yılmaz Vural´ın Ekşi Sözlük yazarlarına yaptığı çarpıcı açıklamalar:

NAMAZ KILAN ADAM BU DEĞİL MİYDİ DEDİ



"Antep´teyim, sene 94. Beşiktaş'ı yenemezsek düşeceğiz. 2-1 öndeyiz, bitmek üzere, Kubilay boş kaleye kaçırdı takla attım. Çimleri söküp Kubilay'a attım. Ertesi gün sokakta yaşlı bir kadın 'Akşam namaz kılan adam bu değil miydi' dedi. Pişman oldum."

"Basketbol antrenörü olsam Obradovic gibi olurdum herhalde. O da hırslı benim gibi, dayak falan var. Lisansım var üstelik."

AZİZ YILDIRIM TELEFONUMU AÇMIYOR



"Aziz Yıldırım´ı, teknik direktör pozisyonu boşken kaç kez arıyorsunuz?"



"En yakın arkadaşım Erman Toroğlu beni üç kere tribüne yolladı. Nazı bana geçiyordu galiba."

"98/99´da Trabzon´da başarılı bir sezon geçirdim, sonraki sezon 9. hafta FB bizi 2 puan geçti, görevime son verdiler. Sebebini bilmiyorum, bir kağıt getirdiler imzaladık. Trabzonlular çok severdi beni, gitmemi istememişlerdi."