Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hollanda'nın İskoçya ve Romanya ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu belli oldu. Teknik direktör Dick Advocaat, Süper Lig'den, Beşiktaş forması giyen ve başarılı bir performans sergileyen Ryan Babel ve Fenerbahçe'nin yeni transferi Vincent Janssen'i kadroya dahil ederken Beşiktaşlı Jeremain Lens ve Medipol Başakşehir'de görev yapan Eljero Elia'ya ise şans vermedi. (Ajansspor)