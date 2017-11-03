Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karşılaşmanın 88. dakikasında topa eliyle müdahale eden Serdar Aziz, hakem Serkan Çınar tarafından sarı kart ile cezalandırıldı.

Maç 5-1 iken sarı kart gören Serdar Aziz, haftaya oynanacak Medipol Başakşehir maçında cezalı duruma düştü.