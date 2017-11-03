Karşılaşmanın 88. dakikasında topa eliyle müdahale eden Serdar Aziz, hakem Serkan Çınar tarafından sarı kart ile cezalandırıldı.
Maç 5-1 iken sarı kart gören Serdar Aziz, haftaya oynanacak Medipol Başakşehir maçında cezalı duruma düştü.
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Karşılaşmanın 88. dakikasında topa eliyle müdahale eden Serdar Aziz, hakem Serkan Çınar tarafından sarı kart ile cezalandırıldı.
Maç 5-1 iken sarı kart gören Serdar Aziz, haftaya oynanacak Medipol Başakşehir maçında cezalı duruma düştü.
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